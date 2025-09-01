Susinos destaca la factoría de cerveza DouGall's como "ejemplo de emprendimiento"

La consejera de Alimentación, María Jesús Susinos, visita la factoría de cerveza DouGall's - GOBIERNO DE CANTABRIA

La empresa cántabra, con 18 trabajadores, ha invertido 3 millones de euros en los últimos años y ha recibido 750.000 en subvenciones

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, María Jesús Susinos, ha visitado la factoría de cerveza DouGall's, un referente en la elaboración de cerveza artesanal española, situada en la localidad de Liérganes, que ha puesto como "ejemplo de emprendimiento".

Susinos ha estado acompañada del director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el director de ODECA, Juan Luis Centeno; el concejal de Turismo, Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Liéganes, Cristian Argüeso, y del concejal de Ganadería, Germán Abascal. Por parte de la empresa han estado presentes Andrew Dougall y Enrique Cacicedo.

Todos ellos han recorrido las instalaciones de la fábrica, así como el negocio de restauración, y han conocido cómo se elabora este producto de forma tradicional.

Según ha informado el Gobierno, la consejera ha destacado la importancia de las empresas agroalimentarias para Cantabria, "desde el punto de vista de actividad económica, empleo, promoción de nuestra región, productos de primera calidad y fijación de población en el territorio".

Durante la visita, Susinos ha podido conocer de primera mano la inversión que ha realizado la empresa en los últimos años para mejorar y ampliar sus instalaciones, que ronda los 3 millones de euros y por los que ha recibido ayudas por importe de 750.000 euros del Gobierno de Cantabria.

Asimismo, los responsables de DouGall's han explicado a la consejera los trabajos realizados con su última inversión de 45.000 euros, que han supuesto la puesta en marcha de una depuradora y la compra de fermentadores y barriles metálicos. Con toda esta dotación se ha completado la actualización de maquinaria iniciada hace un par de años.

También para esta obra está previsto que perciban una subvención del Gobierno cercana a los 14.500 euros, que recibirá a lo largo de 2026.

Andrew Dougall se ha mostrado muy agradecido al Gobierno por su apoyo y las ayudas económicas así como por "la especial sensibilidad hacia la pequeña empresa".

La cervecera cántabra es un ejemplo de sostenibibilidad, al contar con placas solares y un sistema de recuperación de CO2, además de apostar de manera constante por el crecimiento y ampliar su mercado, ha destacado el Ejecutivo.

DOUGALL'S EN LIÉRGANES

Aunque el origen de la marca DouGall's, de la mano de Andrew Dougall, se remonta a 2006, cuando comenzó en un garaje del pueblo, los socios alquilaron la nave actual de 300 metros cuadrados en 2010. Poco a poco fueron ampliando la producción a 2.500 litros por lote embotellando manualmente mientras se fueron sumando nuevos miembros al equipo.

Gracias a una iniciativa de 'crowdfunding', en 2019 consiguieron el apoyo de 399 socios, que aportaron 1,25 millones de euros en tiempo récord, lo que les permitió dar el impulso definitivo.

DouGall's cuenta en la actualidad con una plantilla de 18 trabajadores entre la fábrica y el restaurante. Elaboran una gama de seis cervezas fijas, además de los productos de temporada y lotes especiales.

Habitual en las ferias de carácter nacional, DouGall's se ha convertido en una referencia en cerveza tanto en Cantabria como a nivel nacional y gracias a las inversiones que han realizado en los últimos años han podido producir cada vez más para satisfacer la creciente demanda.