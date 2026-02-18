Torrelavega abre el plazo para presentar candidaturas a los premios de la Gala del Deporte

Archivo - Gala de Deporte de Torrelavega 2025 - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha abierto hasta el 10 de abril el plazo para presentar candidaturas a los premios y menciones que reconocerán los logros deportivos alcanzados durante 2025 en la XXXIII Gala del Deporte, que se celebrará el 23 de abril en el pabellón Vicente Trueba.

En ella se mantendrán los reconocimientos al mejor deportista, mejor entrenador, club, equipo, patrocinador, directiva, evento deportivo, mayor gesta deportiva, mejor progresión deportiva, mejor evento deportivo, mejor patrocinador y mejor directiva, además de las menciones regionales, nacionales e internacionales.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Deportes, Nacho González, han animado a clubes, entidades y vecinos a participar proponiendo candidaturas. "La Gala es un momento para poner en valor el esfuerzo, la constancia y los valores que transmite el deporte, pero también para compartir el orgullo colectivo que generan nuestros deportistas", han señalado.

Las propuestas las podrá hacer cualquier persona, entidad, club, asociación o colectivo enviando un correo electrónico al Servicio Municipal de Deportes (lgsantamaria@aytotorrelavega.es ).

La valoración de las candidaturas y la designación de los premiados se realizará por un jurado compuesto por el técnico deportivo municipal, periodistas y representantes de los grupos de la Corporación.

Para la Mención Regional, podrán ser propuestos deportistas que hayan conquistado un campeonato regional en el 2025; para la Mención Nacional, aquellos que hayan alcanzado podio en un campeonato de España u otra competición especialmente significativa a nivel nacional el pasado año; y para la Internacional, los que hayan competido en algún campeonato de Europa o mundial, hayan sido miembros de la selección nacional de su disciplina deportiva o hayan tenido un resultado relevante en una competición internacional de renombre.

Como viene siendo habitual, podrán ser propuestas cuantas personas físicas, clubes, federaciones, empresas, asociaciones, entidades, etcétera que a juicio del proponente reúnan los requisitos y méritos para optar a las diferentes categorías de premios.

El Premio Torrelavega se otorgará a propuesta de la Concejalía de Deportes. Las nominaciones se harán públicas de forma previa al acto de entrega de los premios.

Tanto López Estrada como González han hecho hincapié en el "gran nivel" que tiene el deporte torrelaveguense, tanto en el ámbito profesional como de base, y han reiterado el "compromiso y apoyo" municipal para que estos éxitos se mantengan en el futuro.