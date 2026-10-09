Torrelavega amplía y flexibiliza los accesos a las calles peatonales y de tráfico restringido

Imagen de los nuevos supuestos autorizados y modficaciones - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (ERA) del Ayuntamiento de Torrelavega en la que se incluyen cambios en la Ordenanza General de Tráfico y Circulación para ampliar, aclarar y flexibilizar los supuestos de acceso de vehículos a las calles peatonales y de tráfico restringido.

Estas modificaciones tienen como objetivo adaptar la regulación municipal a las necesidades actuales de residentes, comerciantes y servicios, ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Así, van a facilitar las operaciones de carga y descarga de residentes y comerciantes, así como los accesos por motivos de movilidad, mudanzas, reparaciones y otros servicios justificados.

Las personas empadronadas en calles peatonales podrán acceder con sus vehículos particulares hasta las proximidades de sus viviendas para cargar o descargar compras, muebles, enseres, suministros o mercancías. Para ello, deberán inscribir su vehículo en el Registro de Vehículos Autorizados (REVA), sin necesidad de aportar documentación adicional.

Se facilitará el acceso puntual con vehículos particulares para realizar operaciones de carga y descarga relacionadas con la actividad comercial, cuando esté justificada la necesidad de efectuarlas fuera del horario general establecido.

En cuanto a personas con discapacidad o problemas de movilidad, se contempla expresamente el acceso de aquellas con una discapacidad física superior al 33% y de las que, por enfermedad o accidente, no puedan desplazarse caminando. Las autorizaciones podrán concederse tanto para situaciones permanentes como temporales.

Respecto a las mudanzas, obras y reparaciones, se regulan los accesos de vehículos destinados a estos fines y se podrán autorizar otros fuera de los horarios generales de carga y descarga cuando las características del servicio lo justifiquen, incluidos los vehículos de Correos.

También se contempla el acceso puntual de los vehículos necesarios para el funcionamiento del Teatro Municipal Concha Espina, la Sala Municipal de Exposiciones Mauro Muriedas y la Biblioteca Municipal Gabino Teira.

Por otro lado, el Servicio Municipal de Movilidad o la Policía Local podrán valorar otros supuestos no previstos expresamente, siempre que estén debidamente justificados y sean compatibles con la seguridad vial y la movilidad peatonal.

SE MANTIENE LA PRIORIDAD PEATONAL

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas modificaciones no suponen una apertura generalizada de las calles peatonales al tráfico, sino una ampliación de los supuestos en los que se puede autorizar el acceso de vehículos por necesidades justificadas.

Los accesos deberán contar con la correspondiente autorización mediante el Registro de Vehículos Autorizados (REVA) y su permanencia en estas calles estará limitada al tiempo estrictamente necesario para realizar las operaciones que motivan su entrada.

La concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón, ha insistido en la necesidad de compatibilizar la protección de los espacios peatonales con los intereses de residentes, establecimientos comerciales y servicios.

Y ha explicado que el objetivo de estos cambios es que las calles peatonales sigan siendo espacios prioritarios para los peatones, pero que "las restricciones de tráfico no dificulten innecesariamente la vida cotidiana de quienes residen, trabajan o desarrollan su actividad en ellas".

Los distintos supuestos de acceso pueden consultarse y gestionarse a través del REVA, disponible en el apartado 'Servicios al ciudadano' de la página web municipal.