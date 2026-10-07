Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará del 31 de octubre al 7 de noviembre la IV Semana del Cocido, organizada por la Cofradía de los Cocidos de Cantabria con la colaboración del Ayuntamiento.

La cuarta edición se ha presentado este miércoles en rueda de prensa por el concejal de Dinamización, Jesús Sánchez; el presidente de la Cofradía de los Cocidos de Cantabria, Alfonso Fraile, y el integrante de la Cofradía, Luis Cordero.

Sánchez ha destacado que la Semana del Cocido se ha convertido ya en "un clásico" en Torrelavega y ha agradecido a la Cofradía la continuidad de una iniciativa que comenzó de la mano de Gabriel Argumosa, cuya figura volverá a tener una presencia especial en esta edición.

Por su parte, Fraile ha puesto en valor la vinculación existente entre la Cofradía y la ciudad. En este sentido, ha señalado que uno de los objetivos de esta Semana es "acercar producto, acercar territorio" y dar a conocer lo que se hace en Torrelavega tanto dentro como fuera de Cantabria.

La IV Semana del Cocido comenzará el sábado 31 con la celebración del VI Gran Capítulo de la Cofradía de los Cocidos de Cantabria, una de las citas centrales de la programación y en la que se realizarán los nombramientos de esta edición.

El cocinero Floren Bueyes será nombrado Cofrade de Honor como reconocimiento a su trayectoria y a su labor de difusión de la cocina cántabra. Por su parte, el restaurante El Mordisco, de Madrid, recibirá la distinción de Gran Embajador por su apuesta por incorporar el cocido montañés a su carta y contribuir así a dar a conocer este plato fuera de Cantabria.

Además, Lola Argumosa, nieta de Gabriel Argumosa, se incorporará como nueva cofrade, un nombramiento que le hace "especial ilusión" por la vinculación de su familia con la historia de la Cofradía, según ha explicado Fraile.

El Gran Capítulo tendrá lugar a las 12.00 horas en el Círculo de Recreo, después de la recepción de las cofradías participantes y del recorrido por las calles de la ciudad. La jornada concluirá con una comida en la que el puchero de Torrelavega será el plato principal.

Otro de los protagonistas de esta cuarta edición será el puchero de Torrelavega, creado por Luis Cordero y elegido por la Cofradía como plato representativo de la ciudad.

Fraile ha explicado que será el "plato fuerte" del menú del Gran Capítulo y ha avanzado que también tendrá su propia actividad dentro de la programación.

PROGRAMACIÓN

Las catas se desarrollarán en la carpa de la Plaza Baldomero Iglesias, a las 12.00 horas y con un aforo de 40 personas.

El lunes 2 de noviembre tendrá lugar una cata de chocolates dirigida por Luis Ruiz Vega, maestro pastelero y miembro de la Cofradía; el miércoles 4, una cata maridaje de cocido montañés y vinos Casona Micaela; y el viernes 6, una cata maridaje de puchero de Torrelavega y vinos Alto de Castro, estas dos últimas dirigidas por Alfonso Fraile.

La programación culminará el sábado 7 con dos de las actividades más características de la Semana.

Así, a las 12.30 horas se disputará la Carrera de Albarcas 'Carrera del Capellán' - II Memorial Gabriel Argumosa, con un recorrido de 400 metros entre la Iglesia de la Asunción y la Iglesia de la Virgen Grande.

La prueba volverá a servir para recordar al anterior presidente de la Cofradía y uno de los impulsores de esta iniciativa.

Además, se celebrará en los soportales de la Plaza Mayor el V Concurso de Ollas Ferroviarias 'Ciudad de Torrelavega', dedicado a la elaboración tradicional del cocido montañés y que repartirá cinco premios de 300, 150, 100, 75 y 60 euros, además de un premio especial de 50 euros para el primer clasificado empadronado en Torrelavega. La inscripción será gratuita y podrá realizarse individualmente o en grupo.