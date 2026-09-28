Torrelavega lleva a los centros educativos dos cuentos para trabajar la convivencia y la prevención del acoso escolar - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto a disposición de los centros educativos del municipio dos álbumes ilustrados de la orientadora educativa y autora, Lorena Ornia, como nuevos recursos para trabajar desde las aulas la convivencia, la educación emocional y la prevención del acoso escolar.

Se trata de 'Las mesas de Manuela' y 'Martes', que han sido distribuidos entre los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

La concejala de Educación y Cultura, Esther Vélez, acompañada por la autora, ha dado a conocer este lunes la iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere seguir apoyando el trabajo que realizan los docentes y las comunidades educativas.

Vélez ha defendido el potencial de la literatura como "una herramienta especialmente útil" para abordar estas cuestiones de una forma cercana al alumnado y favorecer la reflexión, el diálogo y la identificación de situaciones y emociones.

Ha explicado que el objetivo es que los dos álbumes sean "algo más que un material" disponible en los centros y puedan convertirse, siempre que los docentes lo consideren oportuno, en un recurso para que niños y jóvenes hablen, reflexionen y aprendan a relacionarse desde el "respeto" y la "empatía".

En este sentido, Vélez ha incidido en que la actuación sobre el acoso escolar no debe limitarse a intervenir cuando ya existe un problema, sino que también implica "educar en el respeto, aprender a reconocer y expresar las emociones y fomentar una convivencia basada en el buen trato". Por este motivo, los centros podrán adaptar la utilización de los álbumes a las características y necesidades de su alumnado en las diferentes etapas educativas.

La concejala ha reiterado así el compromiso del Ayuntamiento con las comunidades educativas y con aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la convivencia y el bienestar del alumnado. "La convivencia también se educa", ha afirmado, recordando que toda la comunidad tiene un papel que desempeñar en la construcción de entornos basados en el respeto y la empatía.

TAMBIÉN EN LA BIBLIOTECA GABINO TEIRA

La iniciativa se extenderá también a las familias. Durante el mes de octubre, los dos álbumes estarán disponibles en la Biblioteca Municipal Gabino Teira, con el objetivo de favorecer su lectura compartida entre padres e hijos.

Vélez ha animado a las familias a aprovechar estos cuentos para generar momentos de "escucha" y "reflexión" que permitan expresar emociones, plantear preguntas y relacionar las historias con las propias experiencias de los niños y jóvenes.

La concejala ha agradecido a Lorena Ornia Rad su trabajo y su "sensibilidad" para abordar a través de la literatura cuestiones especialmente importantes para niños y jóvenes, y ha confiado en que los álbumes sirvan para generar conversaciones y aprendizajes en los centros educativos.

'MARTES', EL BULLYING DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ACOSADOR

Por su parte, Ornia ha definido ambas historias como "instrumentos" para generar "reflexión, diálogo y espacios compartidos" que permitan hablar con niños y jóvenes sobre cuestiones que no siempre resulta sencillo introducir en las conversaciones cotidianas.

La autora, que también es orientadora educativa, ha explicado que los contenidos incorporan diferentes teorías y planteamientos educativos. En el caso de 'Martes', una de sus particularidades es que aborda el bullying desde el punto de vista del acosador, ofreciendo así un recurso para cambiar el foco y trabajar de manera preventiva cuando todavía es posible evitar que determinadas situaciones evolucionen hacia un problema de acoso.

Los dos álbumes trabajan además la inclusión tanto en su contenido como en su formato. Según ha explicado la autora, están escritos íntegramente utilizando OpenDyslexic, una tipografía orientada a facilitar la lectura, especialmente a personas con dislexia, TDAH y primeros lectores.

Además, incorporan una guía didáctica digital y gratuita que recoge tanto los fundamentos educativos de las historias como propuestas de actividades para desarrollarlas en el aula o en casa.

Los materiales están planteados para poder utilizarse con edades comprendidas aproximadamente entre los 4-5 y los 17 años, lo que permite adaptar su contenido a diferentes etapas educativas.