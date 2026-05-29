Torrelavega oferta 108 plazas en 15 cursos de natación este verano en la piscina de La Lechera

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TORRELAVEGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ofertará este verano 108 plazas en 15 cursos de la campaña de natación que se desarrollará del 6 al 24 de julio en la piscina municipal de La Lechera.

Las inscripciones en la 28 edición de esta iniciativa se podrán realizar desde el 11 de junio en el Servicio Municipal de Deportes (pabellón Vicente Trueba), de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Cada persona podrá formalizar un máximo de cuatro.

Las plazas ofertadas se distribuyen en diferentes niveles adaptados a las edades y capacidades de los participantes, ha informado el Consistorio.

Y es que la programación incluye cursos de adaptación para bebés de entre 6 y 48 meses, que deberán acudir acompañados de una persona adulta; de iniciación para niños de entre 4 y 13 años; grupos de iniciación-mejora para participantes de 7 a 9 años; y cursos de perfeccionamiento dirigidos a personas de entre 7 y 14 años y mayores de esta edad.

Todos los cursos costarán 86,53 euros y se desarrollarán tanto en horario de mañana como de tarde, utilizando los vasos pequeño y grande de la instalación en función del nivel y la edad de los participantes.

El objetivo de la campaña es fomentar el aprendizaje y práctica de la natación entre niños, jóvenes y adultos, según ha indicado el concejal de Deportes, Nacho González, en la presentación de esta actividad.

Según ha destacado, se ha consolidado dentro de la programación deportiva estival del municipio, pues es una propuesta que combina aprendizaje, actividad física y hábitos de vida saludables durante las vacaciones de verano.