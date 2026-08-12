Torrelavega pondrá Puntos Violeta y Arcoíris para "unas fiestas seguras, igualitarias y libres de agresiones sexistas"

La concejala de Igualdad de Torrelavega, Patricia Portilla, sujeta el cartel de los Puntos Violeta y Arcoíris. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega pondrá en marcha la campaña informativa y de atención de los Puntos Violeta y Arcoíris con motivo de las fiestas de la Virgen Grande, con el objetivo de garantizar espacios "seguros, igualitarios y libres de agresiones sexistas".

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que otro de los fines de esta iniciativa es "reforzar la respuesta ante cualquier agresión sexista o LGTBIfóbica".

La campaña contempla la implantación de dos Puntos Violeta y un Punto Arcoíris, que estarán atendidos por personal especializado y se irán desplazando por distintos espacios de la ciudad en horario de 20.30 a 00.30 horas, coincidiendo con la programación festiva.

Además, se instalará personal coordinador y cuatro profesionales para la atención, información y acompañamiento durante los días de fiestas.

Entre las ubicaciones previstas figuran el recinto ferial de la Avenida de la Constitución, la Plaza Baldomero Iglesias, el Boulevard Demetrio Herrero, así como otros espacios vinculados a conciertos, verbenas, pregón y actividades festivas, de forma que la cobertura llegue a los principales puntos de afluencia de público.

Los Puntos Violeta y Arco Iris ofrecerán información sobre cómo actuar ante una agresión machista, orientación sobre recursos de atención a víctimas, acompañamiento y derivación a los servicios correspondientes si fuera necesario.

También tendrán material divulgativo, como folletos informativos y elementos preventivos para consumo seguro, con el fin de reforzar la concienciación ciudadana.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, ha subrayado que "las fiestas deben ser un espacio de convivencia, disfrute y libertad para todas las personas, y por eso desde el Ayuntamiento seguimos apostando por políticas de igualdad que no solo sensibilizan, sino que también previenen, acompañan y protegen".

Portilla ha insistido en que la prevención, la información y el acompañamiento son "claves" para combatir cualquier conducta que vulnere la libertad y la seguridad de las mujeres y de las personas LGTBI.