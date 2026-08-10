Torrelavega pone en marcha las modificaciones previstas en las líneas 2, 4, 5 y 6 del Torrebus

Archivo - Uno de los autobuses del Torrebús - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto en funcionamiento este LUNES las modificaciones implantadas en las líneas 2, 4, 5 y 6 del Torrebus, cuya principal actuación se centra en mejorar la conexión de Viérnoles con el resto del municipio mediante la ampliación de la Línea 2 hasta el Barrio de Hoz y la reorganización de la Línea 4, reforzando EL enlace con la Estación de Renfe y el Polígono Tanos-Viérnoles.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que las mejoras incluyen también una nueva parada en la Avenida de Cantabria para facilitar el acceso al Hospital Comarcal de Sierrallana y la actualización de los horarios de las líneas 5 y 6 para adaptarlos a los tiempos reales de circulación.

Y ha detallado que la principal actuación consiste en la ampliación de parte de las expediciones de la Línea 2 hasta el Barrio de Hoz, prolongando su recorrido desde la actual cabecera situada en el entorno del Polígono Tanos-Viérnoles.

Esta modificación permitirá incrementar la frecuencia del transporte urbano en Viérnoles y recuperar conexiones directas con otros puntos de la ciudad, como la Avenida de Palencia-Conservatorio, Barrio Covadonga, Joaquín Cayón, José María Pereda y la Avenida Solvay, respondiendo a una demanda planteada por los usuarios de las líneas 2 y 4.

De forma complementaria, la Línea 4 reorganiza su recorrido para incrementar los pasos por las paradas de la Estación de Renfe y del Polígono Tanos-Viérnoles, reforzando la conexión entre el transporte urbano y el ferroviario y mejorando el acceso a una de las principales áreas industriales y de actividad económica del municipio.

Otra de las mejoras afecta a la Línea 5, que incorpora una nueva parada en la Avenida de Cantabria, a la altura del número 24, atendiendo una petición formulada por la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad.

Esta actuación mejorará la conexión de los barrios de Nueva Ciudad y Ciudad Vergel con el Hospital Comarcal de Sierrallana, facilitando los desplazamientos y evitando transbordos en determinadas expediciones.

La nueva parada estará operativa en cuatro expediciones diarias de lunes a sábado y en dos expediciones los domingos y festivos.

La actuación se completa con la actualización de los horarios de las líneas 5 y 6, adaptándolos a los tiempos reales de circulación para mejorar la puntualidad y la fiabilidad del servicio.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y la concejal de Movilidad, Jezabel Tazón, han señalado que estas mejoras "responden al compromiso del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) de seguir mejorando el transporte público, atendiendo las demandas trasladadas por los vecinos y adaptando el servicio a la evolución de la ciudad".

Asimismo, han destacado que "la mejora de la conexión con Viérnoles era una actuación muy demandada y supone un paso importante para ofrecer un servicio más útil, más accesible y mejor conectado".

Finalmente, Tazón ha asegurado que las modificaciones son fruto del análisis realizado por los servicios técnicos municipales y de las aportaciones de usuarios y asociaciones vecinales.