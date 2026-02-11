Torrelavega presenta alegaciones al mapa de transporte para reforzar su papel comarcal y mejorar el acceso a Sierrallana

Archivo - Estación de autobuses de Torrelavega - MESAS MOVILIDAD - Archivo

TORRELAVEGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado alegaciones al anteproyecto del nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros por carretera con el objetivo de que reconozca la posición de la ciudad como capital comarcal del Besaya y como nodo intermedio esencial entre Santander y el resto del área central de Cantabria, así como para mejorar la accesibilidad al Hospital Sierrallana.

Así, entre sus propuestas está el estudio de paradas selectivas en determinadas frecuencias en el corredor Torrelavega-Santander, concretamente en el Poblado, Barreda y Avenida Solvay (entorno de la estación de FEVE en Barreda), antes de incorporarse a la autovía en Requejada.

El objetivo de esta medida es mejorar la accesibilidad intermedia y la intermodalidad sin comprometer la competitividad del servicio en tiempos de viaje, permitiendo captar usuarios de municipios cercanos sin necesidad de desplazarse hasta la estación central de Torrelavega.

Asimismo, el Consistorio propone desdoblar y reajustar las frecuencias en dos líneas "clave" del Corredor de Cercanías: el tramo Torrelavega-Puente San Miguel (L1205), manteniendo la oferta hasta Quijas; y el tramo Torrelavega-Polígono de Molladar (L1206), manteniendo la frecuencia hasta San Felices de Buelna.

A su juicio, estas medidas permitirían adaptar la oferta a los patrones reales de movilidad laboral y cotidiana sin alterar la estructura general del sistema concesional.

Otra de las alegaciones se centra en la mejora del transporte público hacia el Hospital Sierrallana, considerado un equipamiento estratégico de carácter supramunicipal. El Ayuntamiento destaca que el centro hospitalario se encuentra en una posición periférica respecto al núcleo urbano consolidado, en el entorno del límite entre Torrelavega, Santillana del Mar y Reocín, lo que genera actualmente un uso intensivo del vehículo particular contra el que el transporte público "no resulta suficientemente competitivo".

Por ello, propone reforzar las conexiones desde las principales áreas del Besaya -zona norte, sur, este y oeste- garantizando frecuencias adecuadas y coordinación de servicios que permitan reducir la dependencia del coche y mejorar la equidad en el acceso sanitario.

El alcalde, Javier López Estrada; y la concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón, han informado de las alegaciones presentadas ante la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria, que fueron registradas el pasado 6 de febrero y de las que se ha dado cuenta en la Comisión del área celebrada este miércoles.

En ellas, el Ayuntamiento destaca que Torrelavega y su entorno conforman un sistema territorial integrado, donde diariamente se producen miles de desplazamientos laborales, sanitarios, educativos y administrativos con origen o destino en la ciudad. Por ello, considera imprescindible que el nuevo mapa de transporte reconozca esta realidad funcional.

El alcalde ha subrayado que estas alegaciones se presentan desde la "colaboración institucional, con la voluntad de mejorar la funcionalidad del nuevo sistema en beneficio de toda la comarca del Besaya".

Por su parte, la concejala ha añadido que "Torrelavega actúa como nodo estructurante de la movilidad regional, y el nuevo mapa debe reflejar esa realidad para garantizar una red eficiente, accesible y bien conectada".

Como han resumido, estas propuestas están orientadas a "mejorar la cohesión territorial del área central de Cantabria, reforzar la centralidad comarcal de Torrelavega, garantizar la accesibilidad efectiva a equipamientos estratégicos como el Hospital de Sierrallana, adecuar las frecuencias a los patrones reales de movilidad, potenciar la intermodalidad con el transporte urbano y ferroviario e impulsar un modelo de transporte más eficiente, equitativo y sostenible".