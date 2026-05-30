Torrelavega solo tramitará la primera multa de ZBE y zonas peatonales de las acumuladas antes de la primera notificación

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SANTANDER, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega solo tramitará la primera sanción -y archivará las demás- por accesos indebidos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y zonas peatonales de las que acumule un vehículo en el proceso previo a que su conductor o titular reciba la primera notificación sancionadora o se publique en el Boletín Oficial de Cantabria en caso de no poder notificarse personalmente.

Así lo ha comunicado este sábado en una nota de prensa el Consistorio, que ha informado del dictamen del alcalde, Javier López Estrada, de una resolución que establece un criterio homogéneo para tramitar las infracciones detectadas por el sistema automatizado de control de accesos a las zonas restringidas de la ciudad.

Esta decisión responde a la experiencia acumulada durante los primeros meses de funcionamiento del sistema y a la necesidad de adaptar procedimientos para garantizar el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, buena administración y seguridad jurídica. Así, las denuncias previas a la primera notificación se limitarán a una única sanción por vehículo y zona de acceso restringido.

En los últimos días han comenzado a llegar a los domicilios de los titulares las primeras notificaciones de infracciones detectadas por el sistema automatizado de lectura de matrículas implantado para controlar el cumplimiento de las restricciones, que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2026.

Coincidiendo con el inicio del proceso de notificación, la resolución, avalada por los servicios técnicos y jurídicos municipales, tiene como objetivo garantizar una aplicación proporcionada del régimen sancionador en los casos en que un mismo vehículo haya sido captado en varias ocasiones accediendo indebidamente a zonas restringidas antes de que su titular hubiera tenido conocimiento efectivo de la existencia de la primera infracción.

El Ayuntamiento ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ante las dudas surgidas sobre la posibilidad de recibir de forma acumulada numerosas sanciones.

No obstante, la tramitación correspondiente a la notificación de la primera infracción continuará con normalidad y la ZBE y las zonas peatonales mantienen plenamente su regulación y las limitaciones de circulación continúan siendo obligatorias.

Asimismo, una vez que el titular haya recibido la primera notificación y tenga conocimiento efectivo de la infracción, cualquier nuevo acceso indebido podrá dar lugar a la correspondiente sanción individualizada.

Paralelamente, los servicios municipales trabajan en adaptar técnica y procedimental el sistema para garantizar un plazo razonable entre la detección de una primera infracción y la tramitación de las posteriores.

El Ayuntamiento ha insistido en que el objetivo de las restricciones es garantizar el cumplimiento de las normas de movilidad urbana, proteger los espacios reservados para peatones y mejorar la calidad ambiental de la ciudad, aplicando un régimen sancionador ajustado a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.

RESPUESTA AL PP

Por otro lado, el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha respondido a las declaraciones realizadas por el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, sobre las sanciones por accesos indebidos a calles peatonales, que, según el bipartito, "únicamente buscan generar alarma, confusión y desinformación entre la ciudadanía".

Considera "irresponsable" las palabras del portavoz 'popular' y ha lamentado su "tono demagógico" al hablar de "voracidad recaudatoria", por "intentar desacreditar" este sistema.

El Ayuntamiento ha apuntado que las sanciones son "plenamente válidas" porque las conductas sancionadas existieron y suponen un incumplimiento "claro" de la Ordenanza Municipal de Circulación que prohíbe expresamente el acceso y circulación de vehículos por calles peatonales salvo autorización expresa y que son consideradas por el código de circulación como infracciones graves.

La prohibición en las zonas peatonales existe durante las 24 horas del día y cualquier conductor tiene la obligación de conocerla y respetarla, ha puntualizado el Consistorio, que cree que "el problema" surge "tan solo de una discrepancia" derivada del uso horario de la aplicación informática que solo afecta a las notificaciones de las infracciones de enero y que en ningún caso supone la nulidad de las multas "como ha pretendido trasladar" a la opinión pública Vargas.

Las personas que han recibido las multas tienen la posibilidad de pagar 100 euros, acogiéndose a la bonificación del 50% o pueden alegar, lo que en caso de ser desestimada la alegación supondrá el pago de una multa de 200 euros.