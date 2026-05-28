Torrelavega, Villacarriedo y Los Tojos ya superan los 30ºC, que se rozan también en otros municipios

Turistas se protegen del calor por las calles de Sevilla. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).Un potente anticiclón africano ha disparado las temperaturas en Sevilla, donde se esperan máximas de 37 °C entre miércoles y jueves, alcanzando l - María José López - Europa Press

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los municipios cántabros de Torrelavega, Villacarriedo y Los Tojos ya superan los 30 grados centígrados de temperatura, que también se rozan en Santillana del Mar, Reinosa, San Felices de Buelna, Valderredible, Castro Urdiales y la zona del aeropuerto, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados hasta las 13.22 horas.

Por ahora, la mayor temperatura en las estaciones meteorológicas de la AEMET en la comunidad autónoma este jueves son los 32,7ºC registrados poco después de las 13.00 horas en Sierrapando (Torrelavega).

Le siguen Bárcena Mayor (Los Tojos) y Villacarriedo, con 31,6 y 31,1 grados, respectivamente, a las 13.00 horas.

Por debajo del umbral de los 30ºC, pero muy cerca, se sitúan Santillana del Mar (29,9ºC a las 12.00); Reinosa (29,5ºC); San Felices de Buelna (29,2ºC); Polientes (Valderredible), con 29,1ºC, y Castro Urdiales y la zona del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde han llegado a los 29ºC.

El litoral cántabro, Liébana y el centro y Valle de Villaverde estarán a partir de las 14.00 horas, y hasta las 20.00, en aviso amarillo, por altas temperaturas.

Según la previsión de la AEMET, en esta franja, las temperaturas en el litoral podrían llegar a los 34ºC y en Liébana y la zona central y Valle de Villaverde a los 36ºC.