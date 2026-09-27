Archivo - Un total de 12 asociaciones se beneficiarán de las subvenciones de salud de Santander.-ARCHIVO - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce asociaciones se beneficiarán de las subvenciones municipales para programas de salud del Ayuntamiento de Santander, una convocatoria que este año destinará 10.451 euros a los beneficiados y que tiene el objetivo de facilitar la organización de actividades que contribuyan a ampliar los conocimientos de la población y fomenten conductas y hábitos que se traduzcan en una mejora global de la salud y el bienestar de los vecinos.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Salud, Zulema Gancedo, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de esta semana la resolución de la convocatoria.

"Un año más, vamos a colaborar con la puesta en marcha de actividades y proyectos de salud que complementen los que desarrollamos desde la administración municipal, como el programa de promoción de la salud entre escolares o el programa de prevención de la fragilidad y de las caídas entre la población mayor", ha destacado.

Según ha detallado la edil, la información y prevención son "herramientas fundamentales" para mejorar la salud de los vecinos y "por eso" el Ayuntamiento trabaja en esa tarea con programas propios y apoyando los de otras entidades.

En esta ocasión, las entidades y proyectos que recibirán las subvenciones son; la Fundación Benéfico Asistencial Pura Afim para un programa integral de promoción de la salud y autonomía personal; la Asociación Contigo Creando para la promoción de hábitos saludables e igualdad entre la población de entornos vulnerables a través de talleres de cocina coeducativa; o la asociación Síndrome de Noonan para el proyecto de autonomía y autocuidados.

También recibirán una subvención la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida con el programa 'Cuidándote: Salud integral para mujeres en situación de prostitución'; AMICA con el programa de atención a la sexualidad; APTACAN para el proyecto de colaboración para la implementación de terapia de grupo en la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil de Valdecilla; y la Fundación Síndrome de Down de Cantabria para el programa de fomento y mantenimiento de las actividades deportivas para personas con síndrome de Down.

Finalmente, la resolución establece ayudas para la Fundación Obra San Martín para 'En clave de vida'; la Asociación para la lucha contra las enfermedades renales de Cantabria ALCER; la Asociación ES Retina para el programa de mejora de salud visual y mental 'Súper Lucia va a la escuela y don Pantallón no'; la Fundación Centro Solidaridad Cantabria Proyecto Hombre CESCAN con el programa de prevención selectiva 'Rompecabezas'; y la Fundación Real Racing Club para 'Racing Saludable'.