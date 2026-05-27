Trabajadores protestan ante Salesas por la "falta de planificación y medios" del nuevo modelo judicial

Concentración de los trabajadores de la Administración de Justicia en Salesas - STAC

SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la Administración de Justicia han protestado este miércoles frente al edificio judicial de Las Salesas, en Santander, contra la "absoluta falta de planificación, medios y gestión" con la que se ha llevado a cabo la implantación del nuevo modelo organizativo, cuyas consecuencias denuncian que han recaído directamente sobre los empleados y sobre el funcionamiento del servicio público.

La protesta ha sido convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) para denunciar la situación "insostenible" tras la implantación de los Tribunales de Instancia previstos en la Ley Orgánica 1/2025 y la "falta de respuesta efectiva" por parte de la Dirección General de Justicia y del Ministerio ante los "graves problemas existentes".

En la concentración de esta mañana, en la que han participado unas 200 personas según STAJ, han criticado que desde el Ministerio de Justicia se siguen anunciando los "supuestos beneficios" de este nuevo modelo cuando "esa no es la realidad diaria en los órganos judiciales", donde hay "sobrecarga de trabajo, falta de personal, problemas organizativos y ausencia de medidas eficaces para garantizar una transición ordenada y viable".

El sindicato ha alertado además del impacto que están teniendo los retrasos en los procesos selectivos, la falta de cobertura de plazas, la insuficiencia de nombramientos de personal interino y la ausencia de formación adecuada para afrontar los cambios derivados de la nueva estructura judicial.

Entre sus principales quejas destacan la falta de medios materiales básicos --incluyendo escáneres y material de oficina "imprescindible"--, plantillas insuficientes para asumir la carga real de trabajo, suspensiones de juicios derivadas del "colapso" organizativo y la escasez de recursos, "graves deficiencias" en materia de seguridad en distintas dependencias o instalaciones inadecuadas, con carencias como falta de calefacción y aire acondicionado.

También denuncia el "colapso" del servicio de tramitación penal en los señalamientos del Tribunal de Instancia de Santander, la falta de cobertura de plazas y de nombramientos de personal interino, "continuos fallos informáticos y reiteradas caídas del sistema Vereda" y la "sobrecarga generalizada de trabajo que está provocando un deterioro progresivo tanto de las condiciones laborales como de la calidad del servicio público de Justicia", entre otras reivindicaciones.

El sindicato STAJ ha denunciado la "ineficiencia e incapacidad" de la Dirección General de Justicia para ofrecer soluciones "reales" a los problemas existentes y ha advertido que "no se puede seguir normalizando el deterioro de la Administración de Justicia ni el abandono institucional que sufren diariamente sus profesionales".

Así, ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores y a la ciudadanía para exigir una Justicia dotada de medios suficientes, condiciones laborales dignas y una gestión responsable que garantice un servicio público "eficaz y de calidad".