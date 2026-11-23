Archivo - Un AVE de Renfe - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

REINOSA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes cuenta ya con el proyecto de la estación ferroviaria de alta velocidad de Reinosa, que supondrá una inversión de más de 20 millones, y se presentará tras las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.

Así lo ha avanzado este lunes el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, durante la visita que ha realizado esta mañana a Reinosa junto a los cabezas de lista de su partido al Congreso y al Senado, Eduardo Magaldi y Paz de la Cuesta.

"Si no la hemos anunciado ya es porque ha llegado la campaña electoral pero al día siguiente de las elecciones podremos presentar públicamente el proyecto", ha indicado el también delegado de Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación.