Trasbordos por carretera entre Santander y Valladolid los fines de semana hasta julio por las obras del AVE a Cantabria

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SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la alta velocidad a Cantabria harán que desde este sábado, 21 de marzo, y hasta el verano, la circulación de trenes quede suspendida a su paso por la estación de Palencia durante algunos fines de semana y en determinadas franjas horarias, lo que obligará a trasbordos por carretera a, entre otros, usuarios de algunos trenes entre Santander y Madrid y de aquellos de servicios de media distancia entre la capital cántabra y Valladolid.

El corte de vía comenzará este sábado, a partir de las 14.00 horas, y se extenderá hasta las 16.00 horas del domingo, repitiéndose en esa misma franja horaria a lo largo de diferentes fines de semana.

La interrupción de la circulación afecta a todos los trenes, tanto los servicios que circulan por la vía de alta velocidad como por la convencional.

En marzo, se verá modificado el servicio, además del 21, los días 22, 28 y 29; en abril abarcará los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26; en mayo los días 2, 3 y 9, y en los meses de junio y julio incluirá todos los sábados y domingos, en las franjas horarias especificadas.

A raíz de estas obras, y en lo que afecta a las conexiones Santander-Madrid, se realizará trasbordo por carretera entre Valladolid y la capital cántabra.

MEDIA DISTANCIA

Por otra parte, los viajeros de los trenes de media distancia afectados --entre ellos algunos entre Valladolid y Santander-- también realizarán parte del trayecto por carretera con el fin de salvar el corte de circulación en Palencia, para lo que Renfe ha programado 638 servicios en autobús.

Así, los pasajeros del tren de media distancia que parte los sábados a las 18.30 horas de Valladolid hacia Santander y los domingos a las 9.52 serán trasladados en autobús desde la capital vallisoletana al municipio palentino de Frómista.

Y serán llevados en autobús de Frómista a Valladolid aquellos que viajen en el tren de media distancia que parte de la capital cántabra los sábados a las 16.27 horas y los domingos a las 7.14, ha informado Renfe en un comunicado.

Los billetes estarán en breve disponibles en los canales oficiales de Renfe y la venta se irá abriendo progresivamente.

Renfe ha informado de que aquellos viajeros que hubieran adquirido su billete con antelación para alguno de los trenes afectados y prefieran modificar su viaje, podrán hacerlo sin coste ya que se han habilitado los cambios y anulaciones gratuitos.

Renfe aconseja a los viajeros consultar los horarios de sus trenes antes de viajar y recuerda que los horarios y recorridos de los servicios podrían acumular demoras o sufrir modificaciones durante el transcurso de los cortes programados por estas obras.

No obstante, informará puntualmente, a través de sus canales de comunicación oficiales a los clientes de las posibles modificaciones en sus trenes o en los planes alternativos programados, en el caso de producirse por necesidades operativas.

En el mes de marzo, se verá modificado el servicio además del 21 los días 22, 28 y 29; en abril abarcará los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26; en mayo los días 2, 3 y 9; y en los meses de junio y julio incluirá todos los sábados y domingos, en las franjas horarias especificadas.

Renfe va a facilitar la movilidad de sus clientes en diferentes servicios afectados con planes alternativos de transporte por carretera. En el caso de los servicios AV Asturias-Madrid, Renfe va a reforzar las plazas en aquellos trenes que sí pueden circular en los tramos horarios de circulación abierta. Si bien, los trenes con horarios en los tramos afectados por los cortes por las obras, no circularán los días anteriormente señalados. Los trenes pasantes de Asturias circularán del modo habitual en los trayectos Madrid-Valencia y Madrid-Alicante.