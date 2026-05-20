Tres detenidos por la explotación laboral de 34 pakistaníes en Cantabria, Asturias y País Vasco

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SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres pakistaníes por la explotación laboral de 34 personas de la misma nacionalidad en Cantabria, Asturias y País Vasco, dentro de una operación conjunta de la Policía Judicial contra la trata de personas que sigue abierta.

Así lo ha informado este miércoles el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que no se descarta que haya más detenciones y personas afectadas.

Según ha señalado, en el caso de Cantabria, se han llevado a cabo registros y se han detectado personas pakistaníes que trabajaban explotadas en Santander, Cartes, Piélagos y Bezana, si bien tampoco se descartan nuevos municipios.

En este sentido ha explicado que los afectados trabajaban en obras en diferentes lugares.

El delegado ha destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Guardia Civil trabajan todos los días para "garantizar los derechos humanos de todas las personas".

Y ha aseverado que no van a permitir y tolerar que "se utilice a personas vulnerables en situación administrativa irregular para explotarles".

"Este es un país que respeta los derechos humanos y, por tanto, compromiso máximo con los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan", ha sentenciado.