Tres detenidos en relación al robo de más de 8.000 euros en herramientas en Cabezón de Liébana

Componente de la Guardia Civil inspeccionando los efectos recuperados - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de la comarca de Liébana, uno de ellos como supuesto autor del robo de unos 8.000 euros en maquinaria y herramienta cometido en Cabezón de Liébana, y los otros dos como receptadores de la mercancía sustraída.

En enero del pasado año se cometió un robo a través de un butrón en una propiedad de Cabezón de Liébana, de donde sustrajeron abundante maquinaria y herramienta, como un grupo electrógeno industrial, gatos hidráulicos, soldador, sierras circulares, maletines con herramientas y unos esquís, con un valor total de unos 8.000 euros.

Las investigaciones permitieron averiguar que un vecino de la zona donde ocurrieron los hechos podía ser el presunto autor del robo y que buena parte del material estaría oculto en varias cabañas de la comarca de Liébana. También apuntaron a dos personas como presuntos receptadores de algunas de las piezas sustraídas.

El 10 de febrero se detuvo a estos tres hombres y se realizó una búsqueda en diferentes cabañas de la comarca de la maquinaria y herramientas, y se pudo recuperar la mayor parte.