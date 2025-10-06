Tres detenidos por el robo de joyas y enseres de una vivienda de Hinojedo

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil en el Complejo Judicial de Las Salesas. Foto de archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

Denunciaron falsamente que se había robado el vehículo que utilizaron para huir

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 57, 55 y 30 años como presuntos autores de un robo con fuerza ocurrido el mes pasado en una vivienda de la localidad de Hinojedo (Suances), de la que se llevaron joyas y enseres valorados en 10.000 euros.

El robo se produjo a plena luz del día después de que fuese forzada una de las ventanas de la vivienda y, según sospecha la Benemérita, mientras alguno de los implicados vigilaba desde el exterior de la propiedad.

Además, se pudo saber que los autores habían abandonado el lugar en un vehículo, del que se lograron recabar diferentes datos.

La investigación logró identificar a los presuntos autores del hecho, que eran delincuentes habituales conocidos por la Guardia Civil.

También se averiguó que se había denunciado ante la Policía Nacional la sustracción del vehículo utilizado por ellos para huir del lugar.

La denuncia se presentó el mismo día del robo de la vivienda y los investigadores de la Guardia Civil determinaron que ésta era falsa ya que el citado vehículo no había sido sustraído.

Finalmente, entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre, fueron localizados y detenidos los tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y de otro de denuncia falsa.