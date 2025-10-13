Tres detenidos y tres investigados por el robo de más de 2.000 metros de cable de alumbrado público en Cartes y Meruelo

El perjuicio económico es superior a los 22.000 euros

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en dos intervenciones, ha detenido o investigado a cuatro hombres y dos mujeres como presuntos autores de robo de más de 2.000 metros de cableado de cobre del alumbrado público en los municipios de Cartes y Meruelo, tras cortar el mismo en las arquetas de canalización de dicho cableado.

En estas actuaciones se ha sorprendido a los presuntos autores cuanto intentaban huir, o escondidos para evitar la acción de la Guardia Civil. Se ha recuperado la mayor parte del cable que pretendían sustraer y se calcula que el perjuicio económico total para los ayuntamientos de Cartes y Meruelo puede superar los 22.000 euros.

La primera de las actuaciones tuvo lugar a mediados de septiembre, cuando la Guardia Civil supo de dos personas en actitud sospechosa, que estaban levantando arquetas del alumbrado público en una calle de la localidad de Cartes. Tenían el apoyo de una tercera persona, que realizaba funciones de vigilancia y transporte.

Con la información conseguida por los agentes, pudieron interceptar un vehículo sospechoso e identificaron a sus ocupantes, un hombre y dos mujeres, cuya descripción correspondía con los presuntos autores. En el vehículo transportaban cable de cobre, del que no pudieron acreditar su legítima propiedad y que fue intervenido.

Posteriormente pudieron determinar que estas personas eran los presuntos autores de varios cortes de cableado, en diferentes días, en la localidad de Cartes, de donde sustrajeron más de 1.100 metros, con un perjuicio para el Ayuntamiento de unos 8.500 euros.

Como resultado, se ha procedido a investigar a los reseñados, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, y se ha recuperado casi la totalidad del cable. También se han intervenido las herramientas que habían utilizado.

En otra intervención, en la madrugada del viernes 10 de octubre, fueron detenidos tres hombres, a los que los guardias sorprendieron cuando habían cortado unos 1.000 metros de cable de cobre del alumbrado público de Meruelo.

La Guardia Civil fue informada de actividades sospechosas en la citada localidad que podían estar relacionadas con el robo de cableado.

Con esta información, se sorprendió a tres hombres que se habían intentado ocultar ante la presencia de la patrulla de la Guardia Civil, que ya tenían preparado el cable que se había cortado de las arquetas de suministro eléctrico publico para su transporte. En una primera valoración se calcula un perjuicio económico para el Consistorio de unos 14.000 euros.

Las tres personas fueron detenidas y se ha recuperado todo el cableado sustraído.