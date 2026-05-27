La UC abordará la corrupción o la IA en 57 Cursos de Verano e incluye una charla con Rulo en 55 actos culturales

Presentación Cursos Verano UC 2026 - UC

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria ha programado 57 cursos y 55 actividades culturales este verano en 16 sedes en otros tantos ayuntamientos. En los monográficos se debatirá de variados temas en distintas áreas, como corrupción y nuevos delitos, ética y política, educación, sostenibilidad, cultura o la incidencia de la Inteligencia Artificial en ámbitos como la industria o la sanidad.

La programación académica se acompañará de jornadas, mesas redondas, talleres --entre ellos dos novedosos sobre yoga y danza destinados a familias y que se impartirán en Laredo--, conciertos, proyecciones de documentales, conferencias y conversaciones, entre las que destaca una charla con el músico cántabro 'Rulo'.

La 41 edición de los Cursos de Verano de la UC se desarrollará entre el 17 de junio y el 19 de agosto. Arrancarán a las 19.00 horas en la iglesia pejina de Santa María de la Asunción con la conferencia inaugural, a cargo de la astrofísica Montserrat Villar y que bajo el lema 'Cuando la oscuridad cubrió toda la tierra' abordará fenómenos como los eclipses, en un verano marcado por el solar que podrá verse el 12 de agosto en Cantabria.

La programación concluirá el 19 de ese mes, también a las siete de la tarde, con la conferencia de clausura en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo. Será impartida por la arquitecta, urbanista y directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Complutense de Madrid, Inés Sánchez Madariaga, quien abordará "cómo construir ciudades más igualitarias e inclusivas" desde el título 'Género y urbanismo: retos y experiencias'.

Los cursos y actividades estivales de la Universidad cántabra se desarrollarán, además de en su sede histórica de Laredo, en los municipios de Camargo, Castro Urdiales, Colindres, Comillas, Hermandad de Campoo de Suso, Los Corrales de Buelna, Piélagos, Potes, Ramales de la Victoria, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santander, Suances y Torrelavega.

La programación ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por la rectora de la UC, Conchi López; los alcaldes de Torrelavega y Colindres, Javier López Estrada y Javier Incera; la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra; y la directora del Área de Cursos de Verano, Rosa Martín.

En su comparecencia ante los medios, en la que han estado acompañados de regidores de otros municipios que acogen la actividad académica y cultural y directores de las sedes, la rectora ha destacado que los Cursos de Verano constituyen un "proyecto compartido" de la Universidad con los ayuntamientos cántabros que permite que la UC "abra sus puertas y despliegue toda esta actividad" en verano.

"Para la Universidad de Cantabria es una de las actividades más importantes: le dedicamos mucho trabajo, muchas personas, presupuesto", ha afirmado López, para defender que una de las principales responsabilidades de esta entidad educativa pública es tratar que "el conocimiento, el debate, el análisis crítico llegue a todos los ámbitos de la región". En este sentido, ha destacado que los cursos estivales permiten, ha dicho, que "investigadores, profesionales, creadores, salgamos de nuestro ámbito de confort tradicional y nos acerquemos a la ciudadanía".

Por su parte, López Estrada ha indicado que la programación recoge "las señas de identidad" de Torrelavega, como el patrimonio cultural, el pasado minero o el presente y futuro industrial, mientras que Incera ha enfatizado la función de los cursos de posibilitar "la vertebración del territorio" a través del conocimiento y de una forma "sana, cultural y que aporta un gran valor añadido a la sociedad de Cantabria".

PROTAGONISTAS

Para su impartición, los Cursos de Verano cuentan con personal docente e investigador de la UC , pero también con un nutrido elenco proveniente de otras universidades y centros de investigación y de profesionales de diferentes ámbitos, como Fernando Valladares, investigador del CSIC y profesor en la Rey Juan Carlos, experto en biodiversidad y los impactos del cambio climático; Joaquim T. Limonero, catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Máster en Psicocreatividad, e Isabel Ruiz Olaya, profesora titular de Economía Política en la Universidad de Oxford.

Otros nombres propios son Guillermo Dorronsoro, director académico del Bussiness Innovation Programe, de la Escuela de Negocios de Deusto; Jan Abascal, medallista olímpico de Vela y Alumno Distinguido UC; Valerio Rocco, filósofo y director general del Círculo de Bellas Artes de Madrid; Galdric Santana, arquitecto y director de la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña; la periodista y escritora Marta San Miguel; o Carmen Segovia, ilustradora especializada en narrativa y prensa.

CURSOS Y ACTIVIDADES EN NÚMEROS Y POR TEMAS

De los 57 cursos programados, la mayoría (21) son del ámbito de la educación, cultura y deporte, y también hay 13 de ciencias experimentales, matemáticas, ingeniería y medio ambiente, once de humanidades, siete del área de ciencias sociales y cinco de ciencias de la salud.

Por temas, en los cursos se abordarán cuestiones relacionadas con el arte, la literatura, la historia, la música, la fotografía, el cine, el periodismo y la comunicación, la innovación educativa, el deporte, las prácticas clínicas y la salud, las nuevas tecnologías (IA, Robótica, etc.), la física, el emprendimiento, las relaciones laborales, el patrimonio natural o la sostenibilidad.

En cuanto a las 55 actividades culturales, de acceso libre, serán de distintos formatos: 36 conferencias, con ponentes que abordarán un amplio espectro de temáticas como la salud mental en el deporte, la lírica española, la dependencia energética o la inteligencia artificial; siete talleres, de temas diversos, desde fermentación a escritura creativa; cuatro jornadas; tres mesas redondas, otras tantas proyecciones de documentales y dos conciertos.

La programación cuenta con la colaboración de los 16 ayuntamientos que son sede, siete direcciones generales del Gobierno regional, el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) y el Parlamento autonómico, además de la Fundación Botín, y empresas y grupos de investigación.

MATRÍCULA

El periodo de matrícula para los monográficos comienza este miércoles, 27 de mayo, y finalizará tres días naturales antes del inicio del curso, con distintas modalidades de inscripción. Se incluyen reducciones para varios colectivos y matrículas gratuitas para personal de la UC y residentes en algunos municipios-sede. Como novedad, a la matrícula superreducida puede acogerse todo el alumnado de la UC, así como personas mayores de 65 años, familias numerosas o personas con discapacidad.

Como en ediciones anteriores, todos los cursos están sujetos al reconocimiento por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria para formación del profesorado de Primaria y Secundaria, mientras que la Escuela de Doctorado de la UC (EDUC) reconoce ocho de los cursos ofertados como parte de su oferta de Formación. Asimismo, todos los monográficos van asociados a créditos ECTS para el alumnado de grado de la UC.

Toda la información sobre Cursos de Verano 2026 de la UC, los reconocimientos académicos y la matriculación online está disponible en la página https://web.unican.es/cursosdeverano, en el teléfono 942 20 09 73 y en las redes sociales oficiales bajo el perfil 'Cursos de Verano UC'.