La UC abrirá el 15 de junio la preinscripción para una oferta de 32 grados y seis dobles grados

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SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) abrirá el 15 de junio el periodo de preinscripción para el curso académico 2026-2027 con una oferta de 32 grados y seis dobles grados, que incluye dos nuevas titulaciones y un nuevo itinerario conjunto.

Entre las novedades destacan el Grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y el Grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, impartido por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como el doble grado que permitirá cursar simultáneamente Ingeniería Civil y Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil.

Estas nuevas enseñanzas han completado los procesos de verificación y autorización previstos en la normativa universitaria y formarán parte de la oferta académica disponible para el próximo curso, ha recordado este viernes la institución académica.

Por su parte, la propuesta de Grado en Terapia Ocupacional presentada por el centro adscrito Gimbernat Cantabria continúa su proceso de evaluación y autorización por parte de los órganos competentes, por lo que no podrá incorporarse a la oferta de nuevo ingreso del curso 2026-2027.

La Universidad de Cantabria y Gimbernat Cantabria continúan trabajando de manera coordinada para culminar su tramitación e incorporar esta titulación a la oferta académica de la institución tan pronto como se complete el proceso correspondiente.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Todo el alumnado que desee iniciar estudios en la Universidad de Cantabria y haya aprobado la PAU en la convocatoria ordinaria deberá realizar la preinscripción, cuyo plazo comenzará el próximo 15 de junio, a través del Campus Virtual. El plazo finalizará el 24 de junio.

El interesado ha de presentar una única preinscripción en la que debe indicar los estudios en los que desee solicitar plaza siguiendo su orden de prioridad (será el que la universidad tome de referencia para la adjudicación de las plazas).

El estudiantado que ha realizado la PAU en la UC no tiene que presentar ni resguardo de preinscripción ni la tarjeta PAU.

Cualquier consulta relacionada con los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en la Universidad de Cantabria puede dirigirse al Servicio de Gestión Académica a través del correo electrónico gestion.academica@unican.es o de la página web de la UC: web.unican.es.