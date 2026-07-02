La UC y Ascentic renuevan su colaboración para impulsar la formación y el talento digital - UC

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, y representantes de la Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ascentic, han firmado este jueves un nuevo convenio marco de colaboración que refuerza la relación que ambas entidades mantienen desde hace años y consolida su compromiso con el desarrollo de la formación, la innovación y el talento tecnológico en Cantabria.

Según ha informado la UC, la renovación de este acuerdo coincide con la implantación del nuevo grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, una titulación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales diseñada para responder a la creciente demanda de profesionales capaces de analizar datos, aplicar técnicas de inteligencia artificial y convertir la información en decisiones estratégicas para las organizaciones.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Collado, ha explicado que el convenio responde a la evolución de la universidad por "vincular tecnología y negocio" que se está aplicando tanto con el nuevo grado como con la impartición de microcredenciales.

"En el caso concreto del nuevo grado, Ascentic y sus empresas han participado de manera intensiva en la fase de definición del título, lo que nos ha permitido acercar la realidad de las empresas y sus demandas a los contenidos que luego introducimos en la nueva titulación de grado", ha precisado.

En este sentido, la presidenta de Ascentic, Ileana Soler, destacó que para las empresas integradas en la asociación, la Universidad "es clave". "Nos nutrimos de los profesionales que salen fundamentalmente de la Universidad de Cantabria y precisamente este grado, ahora mismo que estamos en la revolución de la inteligencia artificial, se va a enfocar no solamente a programación pura, sino va a ser temas mezclados de business intelligence, análisis de datos, parte económica, etcétera, lo cual particularmente considero que van a ser los perfiles más demandados en el medio plazo", ha aseverado.

Además, ha puesto en valor que a través del convenio se favorecerá "aún más" la conexión entre el mundo empresarial y académico, al aumentar la participación de empresarios en conferencias magistrales, charlas o visitas a compañías.

El acuerdo permitirá seguir impulsando actuaciones conjuntas en ámbitos como la formación, las prácticas académicas, la transferencia de conocimiento, el desarrollo de proyectos de innovación y la colaboración entre el alumnado, el profesorado y las empresas tecnológicas de la región.

En este contexto, el nuevo grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos nace con una vocación de proximidad al tejido empresarial. Su plan de estudios combina competencias en empresa, estadística, programación, análisis de datos e inteligencia artificial, incorporando además un enfoque eminentemente práctico basado en casos reales, herramientas utilizadas por las empresas y prácticas externas obligatorias.

La colaboración con Ascentic aportará un valor añadido a esta nueva titulación, facilitando el contacto directo del estudiantado con un ecosistema empresarial que demanda cada vez más perfiles especializados en análisis de datos, inteligencia artificial, inteligencia de negocio y transformación digital. Asimismo, permitirá fortalecer los canales de intercambio de conocimiento entre la universidad y las empresas, favoreciendo la adaptación continua de la formación a los retos tecnológicos emergentes.