La UC y la empresa Cycasa crean la 'Cátedra Cycasa' de innovación en materia de ingeniería civil y construcción - UC

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y la empresa Cycasa Canteras y Construcciones han firmado un convenio de colaboración para la creación de la 'Cátedra Cycasa', una iniciativa destinada a fortalecer la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la ingeniería civil y la construcción.

La firma del convenio ha contado con la participación de la rectora de la UC, Conchi López, y el consejero delegado de Cycasa, Mario Barcenilla. También ha asistido el director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Daniel Castro, centro al que estará destinada esta Cátedra, y Javier Loma Lozano, director del Departamento de Innovación de Cycasa.

La UC ha informado que la nueva Cátedra nace con el objetivo de fomentar la formación especializada, la investigación aplicada y la difusión de nuevas metodologías que aporten soluciones eficientes e innovadoras en sectores estratégicos vinculados a la actividad de Cycasa, empresa constructora con una sólida trayectoria en la fabricación de áridos, la ejecución de obras ferroviarias y la realización de obra civil y edificación con sede en Bilbao.

En el ámbito de la investigación, la Cátedra favorecerá la colaboración con grupos de investigación de la UC, otras instituciones y empresas, impulsará la realización de tesis doctorales y promoverá la participación en congresos y seminarios científicos, reforzando así la conexión entre el entorno académico y el empresarial.

Castro ha subrayado el impacto positivo de esta iniciativa. "La firma de esta Cátedra representa una oportunidad especialmente relevante para los estudiantes, ya que les permitirá tener una vinculación directa con una empresa y conocer de forma más cercana el mundo de la obra pública, además de poder desarrollar prácticas de trabajos de fin de grado y fin de máster en una empresa de primer nivel".

Asimismo, ha destacado el potencial en investigación ya que esta colaboración facilitará el contacto con técnicos de una empresa con amplia experiencia en proyectos de innovación, "lo que puede dar lugar a nuevas líneas de investigación y transferencia de conocimiento", ha dicho.

Por su parte, Barcenilla ha considerado que esta firma "es un paso importante dentro del proyecto que tenemos en la compañía para avanzar en tecnificación, nuevos procesos constructivos y desarrollo tecnológico, pero también para atraer talento, porque las empresas son personas y necesitamos de esos técnicos y grupos de trabajo".

"Tenemos muchas esperanzas en que esta colaboración universidad-empresa funcione adecuadamente", ha señalado el consejero delegado, que ha resaltado el valor simbólico del acuerdo.

TALENTO

La Cátedra tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y beneficiará a estudiantes de todas las titulaciones de la Escuela, incluyendo el Grado en Ingeniería Civil, el Doble Grado en Ingeniería Civil y Proyectos Internacionales, así como los másteres en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y en Costas y Puertos.

La iniciativa se desarrollará en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander, un entorno especialmente vinculado a Cycasa, ya que muchos de sus profesionales se han formado en esta institución.

Además, la empresa mantiene una presencia activa en Cantabria, donde participa en proyectos relevantes como actuaciones en el Puerto de Santander, lo que refuerza "la cercanía y las sinergias entre universidad, empresa y territorio", según Castro.