La UC se mantiene entre las universidades más eficientes de España, según Fundación BBVA

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SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) vuelve a situarse entre las más destacadas del sistema universitario español según los resultados del U-Ranking 2026, realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) para analizar el rendimiento y la actividad de las universidades españolas. La UC se encuentran dentro de las primeras 15 del ranking en rendimiento.

La decimocuarta edición de este informe evalúa a 71 universidades españolas (todas las públicas y 23 privadas) que representan el 95% del alumnado del sistema universitario español, ha indicado la UC.

El estudio valora los resultados de las universidades en los ámbitos de la docencia, la investigación e innovación y la inserción laboral, desde una doble perspectiva: el volumen total de resultados y el rendimiento en el uso de los recursos disponibles.

La UC se encuentra dentro del 'Top 15' del U-Ranking en rendimiento, lo que la posiciona entre las universidades más destacadas del sistema universitario español en términos de eficiencia.

Esto es, en el grupo que el informe destaca como "muy valiosas por ser muy productivas, aunque más pequeñas", en el mismo grupo las universidades de Vigo, Girona, Rovira i Virgili, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra y Navarra.

Los buenos resultados de la UC impulsan al sistema universitario de Cantabria a la tercera posición de España en rendimiento regional, con un índice de 106 (siendo 100 la media nacional).

La comunidad cántabra solo es superada en este indicador por Cataluña y Navarra, y se sitúa al mismo nivel que Galicia, superando a regiones con sistemas universitarios mucho más extensos como la Comunidad Valenciana o Madrid.

La vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la UC, Mar Marcos, ha destacado los buenos resultados de este estudio, que según ha dicho "reflejan el trabajo de la Universidad pública cántabra para consolidar un modelo capaz de generar oportunidades para los estudiantes y la sociedad".

INSERCIÓN LABORAL.

Por ámbitos específicos, la UC logra resultados positivos en inserción laboral, donde se sitúa en el segundo grupo del ranking (índice entre 80 y 89 puntos), al igual que en la docencia, situándose entre las instituciones con mejor desempeño en calidad formativa y aprovechamiento de los recursos educativos.

En investigación e innovación, la UC se encuentra en el grupo 4, con un índice situado entre 60 y 69 puntos, junto a otras universidades como las de Salamanca, Córdoba, Alcalá, Navarra o el País Vasco. El informe apunta que esta dimensión está condicionada por el volumen de actividad investigadora y el tamaño de las instituciones.

Y en términos globales, pone de relieve que las universidades públicas continúan liderando los resultados en investigación, mientras que las privadas obtienen mejores resultados medios en docencia e inserción laboral.

Asimismo, señala que las titulaciones vinculadas a ciencias de la salud y las ingenierías presentan los mejores indicadores de empleabilidad.

Entre las conclusiones generales del estudio destaca también la mejora sostenida de la inserción laboral de los titulados universitarios.