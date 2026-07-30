La UC participa en un proyecto europeo para conocer la integridad estructural de las centrales nucleares en tiempo real

Archivo - De izquierda a derecha, Sergio Cicero, Sergio Arrieta y José Alberto Laso - UC - Archivo

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Motores (LADICIM) de la Universidad de Cantabria (UC) participa en el proyecto europeo EMUS-TWIN que buscar conocer la integridad estructural de las centrales nucleares que operan en la actualidad en tiempo real.

El catedrático en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la UC, Sergio Cicero, coordina esta investigación que lidera la empresa de ingeniería española INNOMERICS y en la que también participa el Fraunhofer Institut, de Alemania.

El presupuesto de EMUS-TWIN (ElectroMagnetic Ultrasonic Sensors coupled with Physics-Informed Digital TWIN for Real-Time Integrity Evalution) asciende a casi dos millones de euros, de los cuales el 50% financia la Unión Europea, a través de la convocatoria Horizon-Euratom y la iniciativa CONNECT NM. La financiación directa recibida por la UC es de cerca de 200.000 euros.

Cicero ha explicado que EMUS-TWIN investiga el uso de un sistema electromagnético que permita conocer en tiempo real el estado de los defectos en componentes estructurales de las centrales nucleares y la incorporación de los resultados obtenidos a un gemelo digital que propicie "una mejor y más segura gestión de los equipos".

"Los resultados no se conocerán hasta 2029. Hemos comenzado la investigación en enero de este año y el proyecto cuenta con una duración de tres años", ha precisado.

En su portal investigador, EMUS-TWIN explica que "desarrolla un gemelo digital basado en modelos físicos para monitorizar el daño por fatiga en las tuberías de las centrales nucleares, teniendo en cuenta la presencia de defectos".

Se trata de un sistema de inspección tomográfica basado en tecnología EMUS que "captura los campos de tensiones y los defectos desde múltiples ángulos, lo que permite emplear un algoritmo de reconstrucción inversa para calibrar continuamente el gemelo digital".

De este modo, al actuar como un "sensor virtual", para zonas de difícil acceso, el sistema cubre las lagunas de información en la monitorización de la fatiga y "respaldará el mantenimiento predictivo y ofrecerá el potencial de reducir los costes operativos, la exposición del personal y las paradas no planificadas, al tiempo que refuerza el cumplimiento normativo y el soporte para la operación a largo plazo, mejorando en última instancia la seguridad de los materiales nucleares".

Además de Sergio Cicero, el equipo de investigación de EMUS-TWIN en LADICIM está formado por el profesor emérito Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, el catedrático en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, José Alberto Álvarez Laso, y el doctor Sergio Arrieta Gómez.