La UC realiza un estudio de las condiciones climáticas de Santander para reducir su impacto en la salud de las personas

Santander vista desde el mar. Panorámica de la capital cántabra. Hotel Real. - EUROPA PRESS

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de investigación de Biometeorología (GEOBIOMET) y de Tecnología de la Construcción perteneciente del Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos (GITECO) de la Universidad de Cantabria (UC) han realizado un estudio para conocer en detalle las condiciones climáticas de las calles de Santander, con el objetivo de reducir su impacto en la salud de las personas.

En un comunicado, la UC ha subrayado que para ello, los grupos han aplicado la metodología Climate Walks, para analizar la influencia de la construcción de cada zona de la ciudad.

Durante las dos últimas semanas, Pablo Fernández, profesor contratado doctor, y Jorge Rodríguez, profesor titular, han recorrido Santander para realizar este estudio, que replica el desarrollado en Lisboa por el investigador doctor Tiago Silva en su tesis doctoral, quien también colabora, transmitiendo su conocimiento a Rigoberto Nahuelpan, doctorando de la UC.

El título del proyecto puente de la UC en el que se desarrollan estas campañas de trabajo de campo es 'Mejora de la resiliencia urbana mediante la rehabilitación de edificios con sistemas vegetales y la caracterización biometeorológica de las zonas climáticas locales' y se realiza en colaboración del Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.

En esta primera fase del proyecto, los investigadores trabajan en el estudio de las zonas climáticas y el confort climático de los ciudadanos, para lo que miden las condiciones meteorológicas o las variables climáticas en distintas calles, con el objeto de correlacionarlas con las características del medio ambiente construido.

Mientras, Jorge Rodríguez ha avanzado que, en una segunda fase, propondrán técnicas de rehabilitación de edificios con sistemas vegetales, "ya sean fachadas o cubiertas verdes, que permitan mejorar el albedo de las ciudades y disminuir la temperatura".

"Pretendemos hacer propuestas para mejorar la resiliencia climática del entorno construido", ha señalado.

Por ello, la parte fundamental del proyecto se enmarca en la Biometeorología, disciplina científica que estudia los procesos atmosféricos y cómo afectan a los seres vivos, incluido el ser humano, y dentro del marco general del cambio climático y del nuevo desarrollo urbano que tiene que tener las ciudades para mitigar los efectos de los impactos del calor en las personas.