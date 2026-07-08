La UC reconoce el complemento de antigüedad por trienios al personal investigador contratado - UC

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado, entre otros acuerdos, la modificación del régimen retributivo del personal investigador contratado, al haber incorporado el reconocimiento del complemento de antigüedad por trienios.

En un comunicado, la institución ha explicado que el importe general del complemento de antigüedad será de 47,43 euros mensuales por cada trienio reconocido, aunque en determinadas categorías ascenderá a 53,39 euros mensuales.

Por otro lado, el Consejo Social también ha autorizado la aceptación de anticipos reembolsables vinculados a ayudas de la Agencia Estatal de Investigación financiadas con fondos FEDER.

En concreto, se ha aprobado la aceptación de un anticipo de 385.041,60 euros correspondiente a un proyecto de la convocatoria de Proyectos de Colaboración Público-Privada y de otro de 553.725 euros asociado a la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento, ambos incluidos en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027.

Finalmente, ha aceptado que la UC disponga de avales durante el ejercicio 2026 por un importe máximo de 400.000 euros.

Esta medida pretende agilizar la tramitación de las garantías que la institución debe constituir para participar en determinados proyectos de financiación o ejecutar proyectos de investigación, reduciendo los plazos administrativos y evitando que puedan perderse oportunidades de financiación por demoras en la formalización de los avales.