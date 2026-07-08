La UC recreará este jueves las colonias escolares de San Vicente de la Barquera a través de un taller

Colonias escolares de San Vicente de la Barquera - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha organizado para este jueves, 9 de julio, un taller en el que los participantes viajarán en el tiempo para recrear las colonias escolares de 1887 en San Vicente de la Barquera.

En un comunicado, la UC ha explicado que entre 1887 y los años 30, la Institución Libre de Enseñanza eligió San Vicente de la Barquera para ofrecer a los niños madrileños con menos recursos la posibilidad de disfrutar de unos días del verano lejos de la ciudad, en contacto con la naturaleza y el mar, que fueron conocidas como colonias escolares.

Esta actividad complementaria a la oferta de los Cursos de Verano abierta al público se desarrollará de 16.00 a 19.00 horas en la Casona del Cantón de San Vicente de la Barquera, y correrá a cargo de la directora de la Fundación Gerardo Diego, Andrea Puente.

"Vamos a recorrer la historia de la primera colonia de la Institución Libre de Enseñanza en San Vicente de la Barquera, una iniciativa que tenía un doble objetivo, proporcionar a los niños de la capital de familias desfavorecidas unas mejores condiciones de salud, pasando unos días al aire libre, y que aprendiesen a escribir a través de redacciones sobre las excursiones", ha explicado Puente.

En este sentido, ha detallado que las colonias escolares servían de educación activa, ya que el niño, a partir de su observación, desarrollaba sus habilidades escribiendo sobre el paisaje y la fauna y flora.