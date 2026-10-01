UGT y CCOO conmemoran en Cantabria un Día de las Personas Mayores marcado por el desahucio de Maricarmen - UGT

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT y la Federación de Pensionistas de CCOO en Cantabria han conmemorado este jueves el Día Internacional de las Personas Mayores con su habitual concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno en Santander en un año protagonizado por el desahucio a Maricarmen.

Una delegación de CCOO y de UGT ha visitado y respaldado poco antes de la concentración a las personas que se movilizan contra la especulación de la vivienda tras el caso de Maricarmen en la Plaza Porticada.

En representación de los jubilados y pensionistas de los dos sindicatos, Luis Ángel Ruiz Cardín (UGT) y José Antonio Sánchez Gimeno (CCOO), han criticado "las medidas represivas del Ayuntamiento de Santander" y que "Cantabria sea la única autonomía que haya multado a las personas movilizadas en la Plaza Porticada, simplemente porque rechazan lo ocurrido con Maricarmen y la especulación de la vivienda".

Los dos sindicalistas han expresado su preocupación por la venta a un "fondo buitre" del edificio de los Hermanos Calderón en Nueva Montaña y han exigido responsabilidades "no sólo a la Caixa que lo ha vendido, también al Ayuntamiento que lo ha consentido" por la "vulnerabilidad e incertidumbre" que ha generado en sus inquilinos.

En alusión directa al desahucio de Maricarmen, Ruiz Cardín ha avanzado que los dos sindicatos reclamarán la aplicación de la "Ley Integral del Mayor, donde hay una protección jurídica y legal hacia las personas mayores".

"Algo no se está haciendo bien si a una persona de 87 años se la desaloja de su vivienda tras vivir en ella 70 años; nos lo tenemos que mirar", ha subrayado, por su parte, Sánchez Gimeno, tras recalcar que "la vivienda está siendo una lacra y no puede ser que haya subido más de un 49% en los últimos años y que un alquiler en cualquier sitio ya pase de los 700 euros mensuales".

"No puede ser que la inflación suba un 4,9% y que las pensiones vayan a hacerlo una media de un 3,5% porque de qué nos sirve que nos las suban si luego no puedes comprar comida o acceder a la vivienda", ha enfatizado Gimeno, que ha subrayado que "hay personas de más de 80 años con una pensión que no llega a los 1.000 euros y muchas a los 900 y teniendo en cuenta que hay muchas no contributivas".

Ruiz Cardín ha apelado la necesidad de "se trata con dignidad" a las personas mayores, a "que los servicios públicos y financieros estén a su disposición, que la brecha digital no sea un obstáculo y que no se nos trate con edadismo y, sin olvidar que estamos muy preocupados con la soledad no deseada".

Además, el sindicalista ha rechazado "el número ínfimo de residencias públicas en un sistema de la dependencia que en Cantabria está mayoritariamente gestionado por residencias privadas" y exigido que el Consejo del Mayor de Cantabria, Santander y Torrelavega "no sean papel mojado".

CASARES APOYA SUS REIVINDICACIONES

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha recibido este jueves a representantes de las federaciones de pensionistas de CCOO y de UGT en Cantabria y ha apoyado sus reivindicaciones, centradas en "una vejez digna, con derechos y autonomía".

Casares ha recogido el manifiesto de los colectivos de pensionistas con motivo de la conmemoración del Día de las Personas Mayores después de que las federaciones de ambos sindicatos hayan finalizado la concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno.

El representante del Estado en Cantabria les ha trasladado el "compromiso" de este Gobierno de España con quienes "habéis levantado y construido este país durante décadas" y que se ha materializado en medidas concretas como la continua subida de las pensiones o el incremento de la financiación de las políticas de atención a la dependencia, ha dicho.

Además, Casares ha secundado la reivindicación de los pensionistas de que se reconozca la aportación social y económica de las personas mayores.

Por su parte, según ha informado la Delegación, los representantes de CCOO y UGT le han trasladado sus principales demandas, que pasan por unas pensiones públicas suficientes y revalorizadas, una sanidad y un sistema de dependencia públicos y de calidad, así como políticas que garanticen la igualdad y combatan la pobreza y la discriminación por edad.

Entre sus principales reclamaciones se encuentra también el derecho efectivo a una vivienda digna, junto a la adaptación y accesibilidad de los entornos, la lucha contra la pobreza energética y una digitalización que no sustituya la atención presencial en servicios esenciales.

Igualmente, han trasladado a Casares que reclaman un marco legal específico de protección de los derechos de las personas mayores, un gran pacto social por un envejecimiento digno y una mayor participación de las personas mayores en las políticas públicas que les afectan