UGT, CCOO y CSIF se concentran en Santander para reclamar subidas salariales y mejoras en el sector público

Concentración en Santander para reclamar mejoras y subidas salariales para los empleados públicos, convocada por UGT, CCOO y CSIF - EUROPA PRESS

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas --unas 150, según la Policía-- han secundado en Santander la concentración convocada este mediodía por UGT, CCOO y CSIF frente a la Delegación del Gobierno para reclamar subidas salariales y otras mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos de toda España.

Han instado al Gobierno de España, y más concretamente al ministro de Función Pública, el socialista Óscar López, a que se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita subir los salarios del personal del sector público en todo el Estado, que tiene el sueldo congelado desde enero de 2025.

Los representantes sindicales le han advertido que, si no lo hace y sigue sin "desbloquear" este acuerdo que llevan ocho meses reclamando (el anterior caducó a principios de este año), les "encontrarán en la calle". Además, han asegurado que "la excusa de que no hay Presupuestos no nos vale".

La concentración celebrada en Santander, y que ha cortado durante su celebración la calle Calvo Sotelo, es una de las convocadas por estos tres sindicatos ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España y también frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública por unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales para más de 3,5 millones de empleados públicos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general UGT Servicios Públicos en Cantabria, Martín Calonge, ha denunciado que el Gobierno "no está invirtiendo nada" en el sector público, que es el que "garantiza el estado de bienestar", y ha reclamado al ministro que se siente, "de una puñetera vez", a negociar.

Por su parte, la coordinadora del Área Pública de CCOO de Cantabria, Arantxa Cossío, ha lamentado que pese a que el Gobierno se "jacta de que la economía va de maravilla", y efectivamente es de las mejores de la zona euro, los empleados públicos estén con el sueldo congelado todo este año.

A su juicio, tiene que haber una subida salarial "porque es la única forma de mantener los servicios públicos y el estado de bienestar". "Si las empresas privadas se están negociando acuerdos en torno al 3,7 por ciento y tenemos que los pensionistas tienen un incremento en las pensiones retributivas de 1,8%, merecemos desde luego bastante más que lo que está haciendo este Gobierno", ha reivindicado.

Y el presidente autonómico de CSIF, Manuel Garay, ha denunciado la "pérdida de derechos sociales" que padecen los empleados públicos y la "precariedad" en el trabajo que soportan.

Así, ha criticado las "precarias" ofertas de empleo público y que no se están cubriendo ni las jubilaciones que se producen cada año, "con una tasa de reposición que no hay manera de que este Gobierno la suprima". Ello hace, según ha comentado, que haya un "déficit" de funcionarios y empleados públicos en servicios esenciales.

También ha alertado del incremento de la tasa de interinidad, hasta un 30 por ciento, lo que está provocando multas de Europa.

A nivel salarial, ha denunciado que los empleados públicos aún padecen "congelaciones" de la época del Gobierno de José Luis Rodríguez (2004-2011) y las pagas extras todavía no se han recuperado en su totalidad.

Garay ha asegurado que a los sindicatos "no nos vale" la "excusa" de que no hay Presupuestos Generales del Estado ya que, según ha señalado, "hay mecanismos, no solo económicos, de recuperación de derechos de los empleados públicos".