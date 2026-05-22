UGT convoca manifestaciones este sábado en Santander y Valle Real en la tercera huelga del comercio textil

Comercios cerrados en Santander por la huelga - UGT

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha convocado este sábado 23 dos manifestaciones en Santander y en Valle Real, coincidentes con la tercera jornada de huelga general en el comercio textil y del calzado para excluir a Cantabria del convenio estatal de la patronal de grandes empresas del sector ARTE.

Tal y como ya hiciera en la anterior huelga del 2 de mayo, el sindicato ha convocado una primera manifestación en Santander desde las 11.30 horas que partirá de la Plaza del Ayuntamiento y hará un recorrido por las calles Calvo Sotelo, Juan de Herrera, Isabel II y Lealtad hasta el establecimiento principal de Zara.

A partir de las 16 horas se iniciará la segunda manifestación, que saldrá de la rotonda pequeña de Valle Real y se encaminará hasta la rotonda grande por la carretera del parking y hasta la entrada del complejo comercial de Maliaño.

La secretaria de Comercio de UGT en Cantabria, Noemí Secadas, ha asegurado que "seguimos y seguiremos luchando contra un convenio de ARTE que supone un retroceso histórico en las condiciones salariales, laborales y sociales, y que quiere imponerse y eliminar de un plumazo el de Cantabria y los derechos que tanto ha costado conseguir en la negociación colectiva autonómica".

"Es paradójico que los que tanto defienden el convenio de ARTE no dejen de hablar de la confusión generada con nuestras movilizaciones, cuando la única confusión la generan ellos porque no saben justificar lo que es injustificable para las trabajadoras y trabajadores de Cantabria", ha opinado Secadas en referencia a La Asociación Retail Textil España (ARTE), que esta semana hacía un llamamiento "al rigor, al sentido de la responsabilidad y al compromiso" de las organizaciones sindicales para culminar el texto del convenio estatal de grandes cadenas de comercio textil, y esperaba que todos los agentes "demuestren su voluntad negociadora en estas próximas semanas y sean parte de la oportunidad histórica que supone este proceso".

Sin embargo, la responsable del sector comercial de FeSMC-UGT en Cantabria ha manifestado que "primero dijeron que no perjudicaba, luego que se mantendrían los derechos y las mejores condiciones laborales de nuestro convenio autonómico; y de ahí, ha pasado la patronal ARTE a solicitar la impugnación del convenio de Cantabria y CCOO a plantear ahora convenios interprofesionales para evitar en el futuro hacer el daño que ahora hacen".

Para la sindicalista, "es muy difícil justificar que un convenio estatal --que como en muchos sectores debería ser de mínimos para ser mejorado en los autonómicos o provinciales-- quiera imponerse por la fuerza, eliminando al de Cantabria y al de otros territorios por la vía de impugnación, y todo ello por los intereses de las grandes empresas del sector que no dejan de ganar dinero y con la complicidad de sindicatos como CCOO y FETICO".

Por otra parte, ha agradecido la "receptividad y el apoyo" de partidos políticos de Cantabria "que han comprendido perfectamente lo que reivindican las trabajadoras y trabajadores del sector del comercio textil y del calzado, que no piden más sino simplemente que no les quiten lo que es suyo", ha indicado Secadas en referencia a las reuniones mantenidas por el sindicato con el PSOE, PRC, PP, IU y Cantabristas.