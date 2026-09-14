UGT denuncia el "retraso injustificado" en las jubilaciones parciales en los autobuses de Santander

Archivo - Autobús en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado "el retraso injustificado" en las jubilaciones parciales de la plantilla del Servicio Municipal de Transportes Urbanos (STMU) de Santander y ha exigido que, "de forma inmediata", se firmen los contratos de los nuevos trabajadores fijos.

Para la sección sindical de UGT en el SMTU, "no es aceptable bajo ningún concepto" que ya este mes de septiembre siga habiendo "una parálisis absoluta" en la jubilación parcial tras su publicación oficial y tras haber concluido por completo la oposición.

En este sentido, ha indicado que el proceso y los contratos previstos para ello ya se publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria (BC) el pasado 17 de agosto.

El sindicato ha criticado el "grave perjuicio" que se está ocasionando a una plantilla que acumula más de 35 años de servicios al volante y con "una sobrecarga de trabajo agravada en los meses de verano por una demora injustificable de la jubilación parcial a la que tienen derecho".

UGT ha explicado que en abril de 2025 la entrada en vigor de un real decreto en la Administración pública obligaba a cubrir las plazas de jubilación anticipada con contratos fijos, eliminando la opción de los de interinidad que se utilizaban hasta entonces.

Ello motivó que se tuvieron que paralizar los procesos en el SMTU "atrapando ya a los empleados en una larga espera burocrática".

Desde UGT se ha señalado que, para solventar este "bloqueo normativo" y agilizar el proceso de jubilación parcial, se aprobó una medida transitoria que permitía volver a utilizar los contratos de interinidad siempre y cuando estuviera en marcha un proceso de oposición, "aunque los responsables del SMTU no lo hicieron".

Y es que, según ha indicado el sindicato, los responsables del SMTU explicaron que no recurrían a esta opción porque el proceso de la oposición local estaba muy avanzado y apuntaron que se tardaría el mismo tiempo en tramitar los contratos de interinidad que en ejecutar los resultados definitivos del proceso selectivo.

UGT ha censurado que ahora ya en septiembre con la oposición ya concluida, "ni se han formalizado los contratos correspondientes ni se ha convocado a quienes obtuvieron la plaza".

Y ha incidido en que esta "inacción administrativa" ha coincidido con los meses de verano en los que "la carga de trabajo en el transporte urbano de la ciudad se multiplica de forma notable".

"Soportar esta sobrecarga laboral resulta especialmente sangriento para los compañeros de mayor edad que, por derecho y justicia, deberían estar disfrutando de su jubilación parcial desde abril del año pasado", ha aseverado.

Por todo ello, UGT ha exigido a la Dirección del SMTU y a los responsables municipales que procedan "de forma inmediata a la firma de los contratos y al llamamiento de los nuevos trabajadores fijos".

"No existen más excusas legales ni técnicas para seguir retrasando un derecho laboral básico de quienes han dedicado más de tres décadas de su vida al servicio público", ha señalado.