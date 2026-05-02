UGT estima en un 60-65% el seguimiento de la segunda huelga del comercio textil en Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria ha estimado entre un 60 y un 65 por ciento el seguimiento de la segunda huelga en el comercio textil, convocada por el sindicato este sábado, a la que están llamados 3.000 trabajadores de grandes cadenas, en defensa de los derechos y salarios del convenio sectorial autonómico y en contra del estatal suscrito por los sindicatos CCOO y FETICO y la patronal, Asociación Retail Textil España (ARTE).

La enlace sindical y portavoz de comercio textil y del calzado de UGT, Sara Martínez Torre, ha aportado este dato antes de iniciar el recorrido de la manifestación, que ha partido de la calle Burgos y ha terminado frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Los manifestantes han seguida a una gran pancarta con el lema 'Convenio ARTE no. Ni un derecho menos', en el que también se ha leído ¡Estamos en huelga! Hoy por mí, mañana por tí'.

También han mostrado carteles como 'Nuestros derechos no están de rebajas' o 'Cantabria infinita no es gratis' y han cantado consignas como "el ARTE a los museos".

Se trata del segundo paro de 24 horas, 15 días después de la primera, con el principal reclamo que de "no nos quite nada de lo que tenemos" y, tal y como ocurre en País Vasco, les mantenga fuera del convenio de ARTE, y que "nos quita todos nuestros derechos, que tantos años nos ha costado conseguir", ha reivindicado.

Las partes implicadas en el convenio nacional se reúnen cada 15 días y firman preacuerdos que "no nos benefician para nada", ha apuntado Martínez.

Por ello, ha avanzado que en Cantabria continuarán las movilizaciones para evitar que se firme un acuerdo nacional.

Además, como ya ocurrió el 17 de abril, han cerrado tiendas de grandes cadenas.

La huelga continuará esta tarde, a las 18.00 horas, en el Centro Comercial Valle Real (Maliaño, Camargo), donde se ubican varias de las marcas empresariales afectadas. El recorrido partíra del cartel anunciador de Valle Real (antiguo taller mecánico) y terminará en la entrada (puerta B).

En concreto, el convenio afecta a las plantillas de empresas con al menos 400 empleados o una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o con establecimientos en al menos tres comunidades autónomas; además de las del comercio de calzado que no tienen la misma afectación que el textil pero también verán disminuidas sus condiciones laborales si se aplicara el convenio de ARTE.