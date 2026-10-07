UGT inicia en Cantabria una campaña nacional por la dignidad laboral en la atención a la dependencia

Concentración de UGT por la dependencia - UGT

Trasladará sus reivindicaciones a teleasistencia, centros de día, domicilios y las 67 residencias de mayores de la región SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha comenzado este miércoles en Cantabria una campaña nacional con el lema 'Por la dignidad laboral de los cuidados', en la que el sindicato reivindica la mejora y el reconocimiento en el salario, la jornada, las plantillas, la formación y la prevención de las 10.000 personas trabajadoras del sector en la región.

Según ha informado el sindicato, la campaña sucede a las asambleas y a la concentración de protesta frente al Parlamento de Cantabria convocada el 21 de septiembre por UGT para forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo autonómico del sector, para lo que es obligada la modificación de uno de los artículos de la Ley cántabra de Derechos y Servicios Sociales.

La secretaria de Dependencia de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Gema Fernández, ha explicado que a la lucha del sindicato por el cambio en la disposición adicional quinta de la citada Ley para negociar un nuevo convenio colectivo autonómico, se une ahora esta campaña por la dignidad laboral del sector en toda España "porque la dignidad de quien necesita ayuda no puede sostenerse sobre la precariedad de quien la presta".

La sindicalista ha explicado que, en la campaña, y durante un año, "las trabajadoras, las personas que reciben cuidados y las familias seremos las protagonistas porque aspira a movilizar a miles de participantes para que lleven cada mes el mensaje a residencias, centros de día, domicilios y teleasistencia".

"Habrá materiales, encuentros y reclamaciones ante las administraciones en los municipios y comarcas de Cantabria y también participarán quienes coordinan, atienden llamadas y gestionan los servicios", ha detallado Fernández.

Además, ha subrayado que las cifras oficiales "reafirman que las personas necesitan cuidados": al término del año pasado, 18.557 personas tenían reconocido el derecho a los cuidados y 18.131 figuraban con prestación efectiva.

Pero esas cifras no incluyen a quienes esperaban la valoración de su dependencia "y tampoco dicen si la ayuda recibida basta porque una prestación puede ser una ayuda económica, unas horas en casa o una plaza residencial", ha matizado.

Porque "figurar como persona atendida no significa tener todas las necesidades cubiertas; importa saber qué apoyo reciben, durante cuánto tiempo y quién se hace cargo del resto del día".

MEDIA DE MÁS DE 200 DÍAS DE ESPERA

La secretaria de Dependencia de UGT ha indicado que, según el IMSERSO, las resoluciones para poner en marcha la atención a la dependencia tardaron una media de 203 días en Cantabria en 2025, unos 6,8 meses y "esto no garantiza que la atención empezara ese día".

Según datos recopilados por UGT, en 2025 fallecieron en Cantabria 50 solicitantes sin valoración y 74 personas dependientes pendientes de prestación, lo que implica "124 vidas que terminaron durante la espera".

"Las trabajadoras y las familias reclamamos atención a tiempo y, siempre teniendo en cuenta que el cuidado es un derecho y también lo es cuando la residencia es privada", ha aseverado Fernández.

El IMSERSO recoge que, en 2024, en Cantabria había 67 residencias de mayores, de las que 10 eran centros públicos y 57 privados; y más de 6.400 plazas, de las que un 70% tenían financiación pública (4.537) y las 1.874 restantes privada.

En este sentido, ha sindicalista ha precisado que "titularidad y financiación no son lo mismo porque una plaza en un centro privado puede pagarse con fondos públicos, aunque reclamamos que la responsabilidad de la Administración no termina al financiarla".

"Las familias y las trabajadoras reclamamos servicios públicos fuertes y controles efectivos y la calidad del cuidado no debe depender de cuánto puedan pagar las personas", ha concluido.