UGT rechaza ampliar programas extraordinarios asistenciales del SCS sin evaluar su eficacia en las listas de espera

Archivo - Valdecilla - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de la Federación de UGT Servicios Públicos ha rechazado la propuesta planteada en la mesa sectorial por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) de ampliar los programas extraordinarios de actividad asistencial sin un balance de sus resultados hasta ahora y una evaluación de su grado de eficacia en las listas de espera.

Según ha explicado este jueves en un comunicado el secretario de UGT-Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, "no es posible seguir ampliando programas extraordinarios sin una evaluación rigurosa y transparente", por lo que, en su opinión, aceptar esta propuesta del SCS supondría "un cheque en blanco que compromete recursos públicos y limita la capacidad de atender otras necesidades del sistema y cuestiona si además se están estudiando otras alternativas".

"Sin datos objetivos que lo corroboren, seguimos sin saber si con estos programas extraordinarios han mejorado las listas de espera, cómo han evolucionado éstas con o sin estos programas, si su eficacia justifica el gasto que se realiza en ellos y su continuidad o qué volumen de actividad se realiza en jornada ordinaria y cuál en actividad extraordinaria", ha detallado el sindicalista.

Carmona ha reiterado que se pretenden modificar acuerdos "que no suscribimos en su momento sin datos suficientes, sin una memoria económica detallada y sin tiempo para su análisis".

"Lo que sí sabemos es el impacto que tienen en los profesionales del SCS, cuya situación es insostenible y especialmente en un colectivo médico que reclama un cambio de modelo, con jornadas reguladas, descansos garantizados y límites claros de carga de trabajo, frente a la actual dinámica de jornadas interminables", ha subrayado el responsable autonómico de Sanidad de UGT.

MESA SOBRE CARGAS DE TRABAJO

En este contexto, Carmona plantea abrir una mesa de trabajo sobre cargas laborales y organización del tiempo, junto con una mesa retributiva que adapte las condiciones salariales a esta nueva realidad y permita retribuir "adecuadamente" a los profesionales.

"Reivindicamos un cambio de modelo basado en la organización eficiente del trabajo dentro de la jornada ordinaria y con una máxima de 35 horas, la regulación de turnos con coeficientes reductores por noches y festivos; el establecimiento de una duración máxima de la jornada diaria y de descansos mínimos obligatorios; y que cualquier exceso de jornada tenga carácter voluntario, sea negociado y respete los límites establecidos por la normativa europea", ha puntualizado.

Para el secretario de UGT Sanidad en Cantabria, los programas extraordinarios "no solucionan ni los problemas del sistema ni las condiciones laborales", por lo que en su opinión "es el momento de abordar esta situación desde la gestión, la planificación y el respeto a los profesionales".