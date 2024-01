La Universidad de Cantabria condena los mensajes del Consejo de Estudiantes y pide su "retirada inmediata"

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha expresado su "condena sin paliativos" al contenido de los mensajes publicados en la cuenta del Consejo de Estudiantes de la UC en la red social X (antes Twitter) y ha reclamado su "retirada inmediata".

Así lo ha señalado el equipo de gobierno de la Universidad en un comunicado emitido esta tarde, tras difundirse mensajes de contenido homófobo difundidos en las últimas a través de dicha cuenta, que han desatado la polémica y la condena por parte de partidos políticos y usuarios de la red social.

Tras señalar que "no se hace responsable" de los contenidos que, haciendo uso de su independencia funcional, se emitan desde cualquier cuenta vinculada a la institución, la UC manifiesta, no obstante, su condena a estos mensajes "que no se corresponden con los valores por los que se rige esta institución: respeto, tolerancia e igualdad".

Por ello, pide al Consejo de Estudiantes la retirada inmediata de todos los mensajes que "puedan resultar ofensivos hacia cualquier colectivo incluidos en sus redes sociales sin que esto deba afectar a su libertad expresión".

Además, hace un llamamiento al CEUC para que, a partir de ahora, sus actuaciones "estén alineadas con la responsabilidad que se le supone a los representantes democráticamente elegidos por el conjunto del estudiantado".

Explica también que el equipo de gobierno de la UC ha intentado contactar durante esta jornada con el máximo representante del Consejo al objeto de aclarar estos hechos y, al no conseguirlo, ha remitido una comunicación por correo al órgano de representación de los estudiantes.

Por último, advierte de que, en el caso de que esta actitud no decaiga de forma inmediata, el equipo de gobierno "se verá en la obligación de iniciar los procedimientos oportunos tendentes a normalizar el funcionamiento del CEUC de acuerdo con la normativa existente".