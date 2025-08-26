La UNRAW tiene 6.000 camiones a las puertas de Gaza para "alimentar a la población durante dos meses"

Rueda de prensa en la UIMP del director general de la UNRAW, Philippe Lazzarini, junto a Josep Borrell y el recto, Carlos Andradas, entre otros - EUROPA PRESS

Urge un alto el fuego y abrir las puertas a la ayuda humanitaria

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRAW) tiene un total de 6.000 camiones aparcados fuera de Gaza con una cantidad de ayuda humanitaria "equivalente para alimentar a la población durante dos meses".

Así lo ha señalado el director general de la UNRAW, Philippe Lazzarini, este martes en rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, con motivo de su participación esta tarde en el curso 'Quo Vadis Europa'.

Lazzarini ha urgido un alto el fuego en Gaza y que se abran las puertas a la ayuda humanitaria "sin restricciones" para asistir la "situación de hambruna" de la población.

Una "situación de hambruna", ha señalado, que ha sido "provocada por el hombre", por una voluntad "política y militar".

Y es que la UNRAW lleva desde que se rompió la tregua, el pasado 2 de marzo, sin poder llevar "ningún tipo de ayuda humanitaria" a la población de Gaza.

El director general de la UNRAW ha criticado que la comunidad internacional "no ha tomado ninguna medida" para revertir esta situación en la franja de Gaza.

Así, ha condenado la "impunidad" con la que el Gobierno de Israel está perpetrando estas "violaciones" de los derechos humanos, "sin consecuencias", "sin costes económicos, ni políticos, ni diplomáticos".

"Gaza es un infierno ahora mismo", ha alertado Lazzarini, que ha señalado que la población "se está muriendo por los bombardeos, de hambre, incluso cuando va a buscar alimento", entre ellos más de 360 trabajadores sociales y cooperantes.

Finalmente, ha honrado a los periodistas palestinos que han dado su testimonio sobre lo que ocurría "arriesgando su vida", al tiempo que ha pedido el apoyo de la prensa internacional.