Urquiza seguirá al frente del PSOE de San Vicente entre acusaciones de fraude de los impulsores de la moción de censura

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Charo Urquiza seguirá al frente de la Agrupación Socialista de San Vicente de la Barquera y de la Alcaldía del municipio tras haber superado la moción de censura que ha tenido lugar esta tarde en medio de protestas y acusaciones de fraude en el desarrollo del proceso de sus promotores.

Entre ellos, del exalcalde, Dionisio Luguera, que ha lamentado que la votación se ha producido en primera convocatoria y no en segunda, como es habitual, con lo que no todos los afiliados han podido manifestar su opinión. Además, ha puesto en duda que hubiera quórum suficiente. "Han empezado a las siete de la tarde, han hecho ellos el debate y cuando estábamos los demás, ni nos han enseñado el censo, y han hecho ellos la votación. O sea, han jodido una agrupación", ha comentado.

La asamblea extraordinaria estaba prevista a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 en segunda, con lo que numerosos militantes han acudido cuando ya se había votado.

"Vergonzoso", "sinvergüenzas", "vendidos al PP", "que hijos de su madre", "esto es un paripé" o "voy a llamar a la Guardia Civil" son algunos de los comentarios que ha originado esta decisión de votar en primera convocatoria.

Sin embargo, tanto Urquiza como el presidente de la mesa de la Asamblea y miembro de la Ejecutiva regional socialista, César Aja, han defendido la "legalidad" del procedimiento, pues a las siete de la tarde "había quórum" --establecido en dos quintos del censo electoral--, han asegurado.

Urquiza ha explicado que la asamblea "ha comenzado a la hora establecida, con el quórum suficiente, con el primer punto del orden del día, que es la constitución de la mesa. A continuación, el debate y votación de la moción de censura. Y con el apoyo mayoritario de los asistentes en ese momento, he quedado refrendada o apoyada como secretaria general de la Asociación Socialista de San Vicente de la Barquera".

En cuanto a la actitud de los militantes críticos con el desarrollo e la asamblea, Urquiza la ha calificado de "inadecuada, inapropiada, poco dialogante y poco democrática". "Porque hay unos reglamentos y un articulado que se deben de aplicar en todas las asambleas y es justamente lo que se ha hecho".

También ha negado que, como decían algunos críticos, hayan votado personas que no están censadas en San Vicente. "Todas las personas que han votado son afiliadas al PSOE", ha dicho. Y ante la insistencia de si pertenecen al censo, ha asegurado que "de San Vicente de la Barquera, sí".

Al respecto, Aja ha manifestado que "el censo está ahí y del censo se da cuenta en las asambleas ordinarias, no en las asambleas extraordinarias", como es este caso.

Finalmente, Urquiza se ha mostrado "satisfecha" con el resultado de la asamblea, que algunos militantes ya han anunciado su intención de impugnar. "No me preocupa. Impugnar es un derecho", ha dicho.

Y respecto a si la asamblea ha sido "limpia", ha respondido que "dentro de la legalidad, por supuesto que sí. Luego ya la actitud de cada uno no la puedo controlar".

Por su parte, Aja ha reiterado que la asamblea se ha desarrollado conforme a los estatutos federales del PSOE, con dos quintos del censo, por votación ordinaria, no secreta, y ha decaído "por mayoría" la moción de censura planteada por el Comité Local "por los resultados obtenidos en las elecciones municipales, no por lo que ha acaecido posteriormente con la elección como alcaldesa de Charo Urquiza", ha matizado en relación con el malestar que ha generado entre parte de la militancia socialista que Urquiza fuera elegida alcaldesa con su voto y el los cinco de los concejales del PP.

Aja ha explicado que el secretario ha recogido en las actas que parte de los militantes "no han votado cuando se les ha pedido votar en contra de la moción de censura, no han procedido al voto" porque "a las siete en punto, gran parte de los firmantes de la moción de censura no se habían presentado" y se ha iniciado la asamblea "habiendo quórum".

"Me he quedado un poco sorprendido al principio porque pensaba que si tienes un interés estás a las siete en punto, como hemos estado nosotros, desde las seis y media de la tarde aquí".

Además, ha indicado que una vez que se inicia una asamblea extraordinaria "no cabe la suspensión".

"Eso es lo que ha ocurrido y realmente por eso el malestar de algunos de los militantes. Pero es un malestar que corresponde a ellos, como la falta de presencia a la hora prevista, a las siete", ha valorado.

Por su parte, la exconcejala socialista Pilar Gutiérrez ha negado que los militantes socialistas conocieran las negociaciones con el PP ni con la Agrupación Independiente Vecinos de San Vicente de la Barquera (Vecinos SVB), partidos ambos que obtuvieron cinco concejales. "No es cierto: Charo Urquiza no nos ha informado absolutamente de nada y por eso se pidió la moción de censura", ha dicho.