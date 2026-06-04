Valdecilla acoge una jornada para analizar los desafíos relacionados con la salud humana, animal y ambiental

Los consejeros de Medio Ambiente, Roberto Media, y de Salud, César Pascual, inauguran el encuentro 'One Health 2026' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha acogido este jueves la 'III Jornada One Health 2026. Antibióticos y resistencias antimicrobianas'', un encuentro multidisciplinar organizado por la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) que ha reunido a expertos, responsables públicos y profesionales sanitarios para analizar los desafíos actuales relacionados con la salud humana, animal y ambiental desde una perspectiva integral y coordinada.

La apertura institucional ha contado con la participación de los consejeros de Salud, César Pascual, y de Medio Ambiente, Roberto Media, así como con el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y del gerente del Hospital, Félix Rubial, entre otros.

Durante la inauguración, ambos consejeros han puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno de Cantabria con el enfoque 'One Health' y la necesidad de abordar de manera coordinada los retos que afectan a la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, ha informado el Gobierno.

En este sentido, Pascual ha asegurado que el Ejecutivo ha adoptado este "enfoque complejo" entendiendo que "la vigilancia ambiental, la sanidad animal y la salud pública forman parte de un mismo sistema de protección del futuro".

"La salud humana no puede entenderse sin la salud animal, que no puede concebirse sin el medio ambiente y el medio ambiente ya no puede separarse de nuestras decisiones sociales, económicas y sanitarias", ha dicho el consejero de Salud, que ha insistido en la importancia de que las tres consejerías trabajen juntas porque muchas "amenazas emergentes nacen o circulan en esa interfaz entre el animal y el ser humano".

"Cuando trabajamos juntos no estamos gestionando departamentos, sino protegiendo el futuro desde el convencimiento de que, o aprendemos a cuidarnos juntos o enfermaremos por separado", ha aseverado Pascual.

Por su parte, Media ha reiterado que el cambio climático constituye "un hecho inequívoco" y una de las principales amenazas a las que se enfrenta la sociedad actual. Además, ha advertido de que se trata de "uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos a corto y medio plazo", con efectos directos sobre la salud pública, los ecosistemas y la calidad de vida de los ciudadanos.

Para hacer frente a este desafío, el consejero ha explicado que su departamento trabaja actualmente en la elaboración de la nueva Estrategia Cántabra de Cambio Climático, con el objetivo de alinearla con los principios y normas que recogerá el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).

Asimismo, ha afirmado que el Ejecutivo cántabro ha aprobado ya la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular.

Por su parte, Álvarez ha apuntado a la relevancia de la temática de la jornada, que responde a una "evidencia cada vez más clara" de que "la salud humana, la salud animal y la salud ambiental forman parte de un mismo sistema y no pueden abordarse por separado".

Para Álvarez, es una evidencia que "ya nadie cuestiona" que la protección de la salud humana exige también proteger la salud animal, un "enfoque one health que no es una opción, sino una necesidad" dados los constantes movimientos de personas, animales y mercancías, que nos recuerdan "la importancia de contar con sistemas sólidos de vigilancia, prevención y respuesta".

El encuentro, en el que colabora activamente el Gobierno de Cantabria, se enmarca en el enfoque internacional 'One Health' (Una sola salud), impulsado por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que defiende la necesidad de abordar de forma conjunta la salud de las personas, los animales y el medio ambiente para responder eficazmente a amenazas globales como las resistencias antimicrobianas, las zoonosis, la contaminación ambiental o los efectos del cambio climático.

PROGRAMA

La jornada ha comenzado con la conferencia magistral del catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Bruno González, reconocido experto en resistencia a los antibióticos y salud global.

A continuación, el programa se ha desarrollado a través de tres mesas redondas centradas en diferentes ámbitos del enfoque 'One Health'. La primera de ellas ha analizado el papel de las políticas públicas en la gobernanza de una salud compartida, abordando la necesaria coordinación entre las administraciones responsables de la salud humana, animal y medioambiental.

La segunda mesa ha profundizado en la aplicación práctica de este modelo sobre el terreno, con la participación de profesionales de los ámbitos sanitario, veterinario y medioambiental, que han compartido experiencias y casos de éxito basados en la colaboración interdisciplinar.

Por último, la tercera sesión ha abordado el papel de los consumidores como usuarios finales de antibióticos y la importancia de la sensibilización social frente al problema de las resistencias antimicrobianas, con la participación de representantes del sector agroalimentario, pacientes y expertos en comunicación y sostenibilidad.

La clausura ha corrido a cargo de la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos.