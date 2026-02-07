Valdecilla recibe el sello Q-PEX por la excelencia de su atención farmacéutica al paciente externo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha obtenido la certificación Q-PEX, que reconoce la excelencia en la atención farmacéutica al paciente externo, y con la que solo cuentan 24 centros españoles.

Con este hito, Valdecilla se alinea con la estrategia de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) para homogeneizar la calidad asistencial y orientar todos los procesos hacia una atención más segura y centrada en la persona, ante el aumento del volumen de pacientes externos, la cronicidad de las enfermedades y el envejecimiento poblacional.

Esta certificación supone que el hospital ha superado una auditoría de 118 requisitos que abarcan desde la gestión de recursos y la atención directa hasta la investigación y la mejora continua, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Así, el Servicio de Farmacia Hospitalaria ha revisado en profundidad sus procedimientos, reforzado la coordinación y comunicación de sus profesionales y potenciado los itinerarios formativos, con orientación específica por patologías para asegurar una asistencia sistematizada que redunde en la seguridad y la personalización del seguimiento ambulatorio de los más de 12.300 pacientes externos que atiende al año.

El sello Q-PEX ha ensalzado la integración de sus profesionales en los equipos multidisciplinares del Hospital y su participación en comités de asma, cáncer de próstata o enfermedades autoinmunes reumatológicas, entre otros, en los que colaboran con las unidades clínicas para ajustar tratamientos y resolver incidencias en circuitos de pacientes complejos.

El certificado Q-PEX ha sido entregado este sábado en un acto institucional al equipo del Servicio de Farmacia Hospitalaria de Valdecilla por parte de la representante de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Monike de Miguel, y de la responsable de Government Affairs de Abbvie -patrocinadora de la iniciativa-, Valle Iglesias.

EL SERVICIO DE FARMACIA

La actividad del Servicio de Farmacia Hospitalaria sobre pacientes no hospitalizados genera 64.000 consultas al año en torno a dos unidades especializadas: una dedicada a pacientes onco-hematológicos y otra para el resto de patologías.

Ambas unidades cuentan con un servicio de Telefarmacia, con más de cinco años de experiencia, que mantiene una atención farmacéutica especializada a distancia, al utilizar medios telemáticos y acerca la medicación al paciente a través de las oficinas de farmacia, gracias a un protocolo de colaboración del Servicio Cántabro de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

Este modelo fructifica en una atención farmacéutica ambulatoria de más calidad, en la que la personalización, la prevención y la accesibilidad son fundamentales.

De esta manera, los profesionales consiguen una mayor especialización en las patologías que atienden y se enfocan en la prevención de posibles problemas o efectos adversos, la mejora de la adherencia a los tratamientos y la comunicación directa, tanto con los pacientes como con el resto de profesionales sanitarios implicados en su atención.

Además de esta certificación, Valdecilla ocupa la 15ª posición a nivel nacional en el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), dispone de la ISO 9001:2015 desde hace más de una década y es, desde 2019, finalista en la categoría de Farmacia Oncológica de los premios Best In Class, que reconocen la excelencia en la atención médica y la gestión sanitaria (ganador en 2023).

También, el servicio de Farmacia Hospitalaria ha sido reconocido recientemente por la Fundación Humans por sus estándares de humanización y, también en 2023, obtuvo el sello de calidad en la gestión de la información multidisciplinar al paciente oncológico, al cumplir el estándar privado CGIP-FO 2023, emitido por la Fundación de ciencias del medicamento y productos sanitarios (Fundamed) y la Alianza general de pacientes (AGP).