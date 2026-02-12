Vox defiende a los vecinos de Cartes contra el centro de menores: "No hay ninguno que no haya dado problemas"

El portavoz de Vox en Inmigración, Samuel Vázquez, visita Cartes tras la apertura del centro de menores migrantes - EUROPA PRESS

CARTES, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Samuel Vázquez, ha visitado este jueves el municipio cántabro de Cartes tras la apertura de un centro de acogida de menores migrantes, respecto al que ha señalado que los vecinos "tienen miedo y tienen todo el derecho del mundo a tener miedo", porque "no conocen a estos nuevos habitantes, no saben de dónde vienen y no saben lo que han hecho antes de llegar aquí".

Además, ha señalado que en sus viajes como portavoz "por media España" ha visitado "decenas" de estos centros y "no hay ninguno que no haya generado problemas". "No hablo de cosas menores; hablo de homicidios, de agresiones sexuales a trabajadoras sociales y a niñas encontradas fuera o en el entorno del centro, de robos, de peleas, de machetes, de cuchillos...", ha asegurado en declaraciones a los medios frente al Ayuntamiento tras conversar con algunos vecinos que le habrían trasladado su "preocupación".

Vázquez ha calificado lo ocurrido en Cartes como "el enésimo espectáculo dantesco del bipartidismo" entre PP y PSOE, "enemigos íntimos que se necesitan" para "taparse las corrupciones" y para "echarse la culpa" de la gestión de asuntos como éste, en un municipio gestionado por los socialistas donde el Gobierno regional de los 'populares' ha abierto un centro de menas como "castigo" y "las consecuencias las pagan los de siempre: los vecinos".

Así, ha lamentado que "todos somos muy solidarios con la vida de los demás", pero "si alguien quiere a uno de estos menores, que los meta en su casa, que no los deje sueltos por las calles y los barrios de otros, porque no sabemos quiénes son", ha sentenciado, acompañado de varios miembros de Vox Cantabria, como la presidenta, Laura Velasco, o los diputados y la portavoz parlamentaria, Leticia Díaz.

Vázquez ha criticado que los políticos utilicen "eso que ellos llaman niños", cuando en las veces que Vox ha podido hacer pruebas de edad, como por ejemplo en Aragón, "más del 70% eran varones en edad militar". "Si son niños, con sus padres; si no son niños, a sus países", ha zanjado en su intervención, durante la que una mujer que se encontraba por la zona ha cargado contra la formación, gritando "abajo el mensaje del odio", "no tenéis ni idea" o "tú despiertas el miedo".

El partido ha advertido tanto a PP como a PSOE que no admitirá "ni el más mínimo riesgo cuando se trata de la vida de nuestros hijos", al tiempo que ha llamado a que "lo asuman los que toman las decisiones", porque los centros "nunca se ponen cerca de sus casas". En este punto ha aludido nuevamente a las "consecuencias" para los vecinos de Cartes, cuyos hijos "probablemente ya no caminen por estas calles con la misma tranquilidad".

"Pondremos lo que haya que poner por delante para defender a los que sí son nuestros niños", ha subrayado el portavoz, que ha aludido a la violación a una menor el verano pasado en los alrededores de un centro de menores migrantes en Madrid, respecto al que ha recalcado que "no era menor, tenía 24 años, y no era una persona vulnerable", puesto que "le habían expulsado de Alemania e Italia por delitos violentos, y ya había cometido una agresión sexual en el País Vasco".

"Salió, depredó, buscó, a niña de 14 años, la hizo un mataleón, la llevó a un callejón oscuro y la violó. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién asume responsabilidades? Nadie, ni los unos ni los otros", ha denunciado el también portavoz de Seguridad de Vox.