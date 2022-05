Vox denuncia una auditoría de Cantur que revela el "saqueo de recursos públicos del PRC"

"Cantur es el premio que el PRC concede a sus acólitos" y donde 14 personas pueden contratar por su cuenta, dice Palacio

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, ha denunciado hoy que la auditoría en materia de contratación realizada por la Intervención General en la sociedad pública Cantur correspondiente a 2019 revela el "saqueo de recursos públicos del PRC".

Según Palacio, "Cantur es el premio que el PRC concede a sus acólitos", la empresa que "cobija a todas las personas que apoyan" a los regionalistas y en la que, ante la proximidad de las elecciones del año que viene, hay "barra libre" pues este partido "está convencido de su fin de ciclo y es un 'sálvese quien pueda'", ha sostenido.

En rueda de prensa, el diputado ha explicado que en la auditoría, Intervención comienza explicando que no considera fiable la información recibida, es decir, "que la sociedad pública no le ha facilitado la información de una forma sistemática y organizada que le permita creer que esos son todos los documentos o que éstos se ajustan a la realidad".

Se trata de un hecho "gravísimo" para Palacio, pues revela que la Intervención, que tiene que fiscalizar las actuaciones económicas, "tiene serias dudas de que no le estén engañando".

El informe revela, a juicio del diputado, "un sistema corrupto y podrido, en el que Cantur es una muestra clarísima de un saqueo organizado de los recursos públicos".

"El PRC está acelerando hasta límites insospechados el proceso de saqueo de recursos públicos", ha insistido el parlamentario, para quien la auditoría muestra un proceso por el que "todo el PRC tiene carta blanca para saquear las empresas públicas".

Así, el informe indica que en Cantur hay 14 personas con capacidad para contratar directamente, tanto contratos mayores como menores. "No tienen que dar cuentas a nadie ni precisan autorización de nadie para asumir el gasto; pueden decidir comprar lo que quieran, ofrecerles el proveedor y sin ninguna justificación, lo compran y la empresa lo paga".

Otro dato "sorprendente" es que más del 40% de los contratos tienen carácter menor y por lo tanto tienen menor control, mientras "lo lógico" para Palacio es agruparlos para conseguir mejor precio.

En 2019 se realizaron 37 expedientes de contratos menores en Cantur y, según ha dicho, en la "gran mayoría" se incumple la normativa de contratación y no se ha abierto expediente. Y "en ninguno de los expedientes consta la fecha y hora en que se recibe el presupuesto".

En este sentido, en su opinión es "perfectamente probable" que los presupuestos se estén utilizando para justificar las adjudicaciones con posterioridad a su adjudicación. "No tenemos forma de probar lo contrario", pues en Cantur no se puede realizar la trazabilidad de la llegada de las ofertas porque ninguno de los expediente tiene este control, ha señalado.

Otra cuestión "gravísima" se refiere a los contratos adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad por razones de exclusividad, de los que en siete se ha advertido el fraccionamiento del objeto del contrato para computar como contrato menor lo que debiera haber sido contrato mayor.

En contratos menores, 40 expedientes de instalaciones no han sido autorizados por el departamento correspondiente; tampoco hay control sobre el contratista; y solo en una tercera parte de los contratos se han solicitado tres presupuestos "y en las demás se adjudica al amiguete".

Asimismo, 40 proveedores están facturando a Cantur sin contrato, sin presupuesto previo y sin petición previa; "directamente los firman y luego pasan factura", ha indicado, apuntado a que el importe se aproxima a los 2,5 millones de euros.

Un hecho que preocupa a Vox porque piensa que el PRC "tiene el convencimiento de estar en un fin de ciclo y hay un 'sálvese quien pueda' en el que cada uno está intentando llevarse lo que pueda antes de que les quiten el poder".

"Si en 2019 estaba ocurriendo esto y ahora el PRC es consciente de que su ciclo se acaba y de que previsiblemente dentro de un año van a ser desalojados del Gobierno, y al mismo tiempo los filtros contra la corrupción no se están aplicando, es razonable pensar que se ha multiplicado; que en 2021 y 2022 el saqueo va a ser literal", ha señalado, apuntado que lo que "preocupa" especialmente a Vox es lo que "se está cometiendo en 2022 y hasta las próximas elecciones".

"Nos preocupa que los que impunemente vienen saqueando nuestras sociedades en los últimos años piensen que la 'barra libre' se acaba en un año y aprovecharse", ha reiterado el diputado, que ha acusado al PRC de que "cuando obtiene el poder no lo utiliza para desarrollar la sociedad de Cantabria sino en beneficio propio". "El gran cáncer de Cantabria es el PRC", ha sentenciado.

Al respecto, le ha acusado de estar "despatrimonializando a la región", pues Cantur cuesta al Gobierno 18 millones de euros cuando hace "15 ó 20 años" generaba beneficios. "El PRC ha convertido a una sociedad que generaba beneficios en deficitaria", ha afirmado el diputado, para quien "en cualquier otra región no solo tendrían que haber dimitido todos los políticos relacionados sino que estarían encausados".

"Tenemos la sensación de que están muy preocupados con la llegada de Vox y de que piensan que Vox va a poner fin a este saqueo permanente, y es verdad que lo vamos a hacer", ha asegurado, apuntado que su partido "va a llegar al Gobierno de Cantabria con la intención de revolucionar el sistema: no vamos a permitir que las empresas públicas se conviertan en el botín de guerra de los partidos que ganan las elecciones, ni que los mangantes sigan en el poder".

Ante estos hechos, Vox pide al Gobierno PRC-PSOE que aclare "que el saqueo ha finalizado" y que explique qué medidas está aplicando desde 2019 para cortar esta dinámica.

PNL

Así, Vox llevará una proposición no de ley el día 23 al Parlamento para que presente en el plazo de un mes ante la Cámara, el Plan de Acción elaborado por la Consejería correspondiente que determine las medidas concretas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos relevantes puestos de manifiesto en la auditoría de legalidad y operativa de sistemas y procedimientos en materia de Contratación del año 2019 de Cantur.

También pide trasladar, en el plazo de un mes a la Cámara, el informe pertinente sobre la adecuación del Plan de Acción realizado por la Intervención General, además del informe sobre la ejecución de dicho Plan de Acción por parte de la Sociedad.

E instar al Gobierno a que habilite legalmente al interventor general para la comunicación directa al Ministerio Fiscal de las apariencias o indicios de irregularidad que se puedan encontrar o que presenten indicios racionales de criminalidad en esta auditoría.

QUEJA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE REVILLA

Por otra parte, Palacio ha expresado su queja por el comportamiento "que no estuvo a la altura de las circunstancias" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en la recepción institucional del jueves al presidente del Senado, Ander Gil, al que ha acusado de "abandonar la labor institucional de recepción" para introducir "valoraciones políticas" en lo que era un acto público en el que las partes no representaban a los partidos sino al Parlamento de Cantabria, al Senado y a todos los ciudadanos, "los que les votan y los que creemos que es mejor no hacerlo".