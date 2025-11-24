Vox estudiará medidas jurídicas contra la presidenta del Parlamento por "vulnerar el Reglamento"

Archivo - La portavoz de VOX en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox estudiará posibles acciones jurídicas por lo ocurrido en torno al pleno de debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Cantabria para 2026, ya que considera que la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), ha "vulnerado el Reglamento" y cambiado de opinión "sobre la marcha".

El grupo ha denunciado la "maniobra" de los 'populares' hasta lograr que la votación de las tres iniciativas presentadas por los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) fuese individual en lugar de conjunta como éstos pretendían, así como que no haya sido hasta que se ha votado y aprobado la primera --la de los socialistas-- cuando la presidenta ha anunciado que las otras dos ya decaían.

"Ha sido un circo lo de esta mañana". "Ha sido un espectáculo digno de contemplarse en las facultades de Derecho", ha lamentado la portavoz de Vox, Leticia Díaz, en declaraciones a los medios al término de la sesión.

Precisamente, Vox había pedido que el pleno se suspendiera ya que está pendiente de resolverse el recurso que la oposición presentó contra la resolución de la presidenta de la Cámara que, en base al informe del letrado, indicó que se votarían las enmiendas individualmente. Además, se habían rechazado sus medidas cautelares, por lo que los diputados de la formación abandonaron el pleno como protesta, aunque defendieron su enmienda y acudieron a la votación.

Al salir adelante la primera iniciativa, la del PSOE --por orden de registro--, Díaz se levantó para anunciar que Vox retiraba la suya, "en coherencia" con su recurso, y seguidamente González Revuelta le indicó que, de todos modos, no procedía votar porque ya se había logrado la devolución de las cuentas al Gobierno.

"Cuando me he levantado para decir que retirábamos la nuestra en coherencia con nuestro recurso, ellos mismos entonces han cambiado el criterio sobre la marcha". "Ahora sí me da usted la razón en el recurso que a primera hora de la mañana me dijo que no procedía", ha criticado.

Ante lo ocurrido, Vox realizará un estudio jurídico para ver "qué procede", pues cree que "lo que ha hecho hoy la presidenta es digno de inhabilitación porque es un ilícito penal". "Está usted dictando sobre la marcha y sin argumentos jurídicos una resolución injusta a sabiendas de su injusticia y eso está contemplado en el Código Penal como delito de prevaricación".

"PREVARICACIÓN"

En este sentido, ha indicado que lo relativo a la vulneración de derechos de los parlamentarios correspondería al Tribunal Constitucional, mientras que los delitos de "prevaricación" van al Juzgado de lo Penal. Si los tribunales dan la razón a Vox, "podría llegar a invalidarse lo que ha decidido la presidenta" sobre la forma de votación, ha explicado Díaz.

El partido ve "inaudito que se salte en el Reglamento", que es "clarísimo" cuando indica que la ordenación del debate es potestad de la presidenta pero "se ha de hacer de acuerdo con las mesas correspondientes". "La Mesa del Parlamento tenía que haber sido la que dijera en qué sentido se pronunciaba, sin perjuicio de que luego la presidenta tomara la decisión", pero "ni ha reunido a la mesa ni ha reunido a la Junta", ha dicho.

Díaz ha asegurado que "no había visto cosa semejante nunca en la historia de Cantabria", y ha acusado a la 'popular' de actuar "con una prepotencia absoluta".

Además, cree que el PP ha actuado así para tener el "titular" de que Vox ha votado a favor para sacar adelante la enmienda a la totalidad del PSOE, aunque simplemente ha respondido al orden de presentación, ha aclarado.

En este punto, la portavoz ha remarcado que, aunque cada grupo tiene "sus motivos", hoy "no se votaba otra cosa" que el hecho de que los Presupuestos se devuelvan al Gobierno.

Por ello ha rechazado ese "argumento falaz" y ha advertido que "aquí la única unión es la que nos mueve para proteger a los cántabros de unos Presupuestos que lo que hacen es sacarle 219 millones de euros más de los bolsillos".

Finalmente, ha dicho que "la incoherencia del PP es total y absoluta" y un "berrinche de quien sale a la tribuna a mentir" al decir que "ha intentado negociar con Vox".