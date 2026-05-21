Vuelve la normalidad a la línea Santander-Reinosa tras una incidencia en la señalización por robo de cable

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SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La línea de Cercanías C1 Santander-Reinosa está recuperando las frecuencias de manera gradual tras los retrasos registrados desde el miércoles por la tarde debido a una incidencia en la señalización provocada por el robo de cable entre Guarnizo y Renedo.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informó de la incidencia poco antes de las 15.00 horas y explicó que se estaba trabajando en solucionar el problema "a la mayor brevedad posible".

Ha sido a primera hora de la mañana de este jueves cuando ADIF ha anunciado que la incidencia había quedado solucionada y que los trenes irían recuperando de manera gradual las frecuencias.