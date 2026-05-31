Archivo - Worldwide Ballet Theater lleva 'Romeo y Julieta' al Palacio de Festivales este viernes - PFC - Archivo

SANTANDER 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Worldwide Ballet Theater llega este viernes, 5 de junio, al Palacio de Festivales de Cantabria con la interpretación de 'Romeo y Julieta', bajo la dirección artística de Alexey Bogutskyi.

La Sala Argenta acogerá, a partir de las 19.30 horas, este espectáculo de danza dividido en dos partes de 45 y 40 minutos, respectivamente, y con un descanso de 15 minutos.

Se trata de un libreto de Adrián Piotrovski y Serguéi Rádlov estrenado el 11 de enero de 1940 en el Teatro Kírov de Leningrado y cuenta la historia de amor más universal, en una versión de la obra de William Shakerspear en clave de ballet clásico, ha informado el PFC.

La tragedia de los jóvenes amantes de Verona se representa con fuerza, elegancia y sensibilidad a través de la danza, la música de Serguéi Prokófiev y una cuidada puesta en escena.

Pasión, belleza y destino se entrelazan en una obra de la compañía Worldwide Ballet Theater, fundada por el coreógrafo ucraniano Alexey Bogutskyi, que reúne a bailarines formados en academias como la Vaganova de San Petersburgo o la Ópera de París.