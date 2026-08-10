El XIX Festival de las Naciones inicia 28 días de gastronomía, cultura y solidaridad

El XIX Festival de las Naciones inicia 28 días de cultura, gastronomía y solidaridad - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado hoy en el aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero la XIX edición del Festival Intercultural de las Naciones, que durante 28 días --hasta el 6 de septiembre-- ofrecerá una programación de gastronomía, cultura y solidaridad.

En un comunicado, Igual ha destacado el festival como una de las citas del verano santanderino y ha subrayado su capacidad para favorecer el encuentro entre culturas y acercar las tradiciones, la música y la gastronomía de numerosos países. "El Sardinero se convierte en un gran espacio de convivencia, en el que podemos conocer otras culturas, compartir experiencias y comprobar que la diversidad enriquece nuestra ciudad", ha afirmado.

Brasil es el país invitado este año y contará con una programación específica este domingo, 16 de agosto. Además, el Ayuntamiento colaborará con una exposición artística dedicada al país que podrá visitarse en el Centro Cívico de Cazoña entre el 13 y 27 de agosto.

Otro acontecimiento principal llegará este viernes, 14 de agosto, con la celebración de la XVI edición de los Premios Alberto Pico, que reconocerán a ciudadanos y colectivos por su compromiso social y solidario.

A ellas se suman otras fechas destacadas como la jornada dedicada a la Fundación Racing, el día 18; Love Pride junto a ALEGA, el día 27; y el III Talent Show Excelencia Santander, que tendrá lugar el 5 de septiembre a las 20.00 horas con Ana Mancina y Poti, y está abierto a disciplinas como el canto, la danza, la magia y otras artes escénicas.

En el apartado solidario, figuran la merienda con los niños saharauis participantes en el programa Vacaciones en Paz y la venta de un vaso solidario dedicado a Venezuela, que podrá adquirirse por dos euros y cuya recaudación se destinará a ayudar a ese país.

Asimismo, contará con casetas des ONG y entidades sociales de Santander como la Asociación Española Contra el Cáncer, 14 Kilómetros, Manos Unidas, Pelones Cantabria, AMARA, Fundación Vicente Ferrer, Cruz Roja, Cocina Económica y Oxfam, con el objetivo de facilitar la difusión de su actividad y trabajo.

Por otro lado, esta edición ha incorporado nuevas medidas de accesibilidad para facilitar que el mayor número posible de personas disfrute de la programación.

Por ejemplo, los lunes, martes y miércoles, de 11.00 a 17.00 horas, el recinto permanecerá sin música para favorecer un ambiente más confortable para las personas con trastorno del espectro autista, hipersensibilidad acústica y otras necesidades.

Además, incorpora el sistema NaviLens para facilitar el acceso a la información a las personas ciegas o con discapacidad visual; está permitida la entrada de perros; las terrazas están habilitadas para sillas de ruedas, y ofrecerá actividades para personas sordas como un cuentacuentos y el desfile de trajes típicos de la clausura. Igualmente, contará con un baño específico para personas ostomizadas.

"Queremos que sea un festival abierto y accesible, en el que cada persona pueda encontrar las condiciones necesarias para disfrutar de las actividades", ha explicado Igual, quien ha considerado que "la inclusión se demuestra con medidas concretas que eliminan barreras y facilitan la participación".

CULTURA

El festival mantendrá también una apuesta por el talento local, dentro de una programación que hará pasar por el escenario a más de 500 personas, con la participación de nueve grupos de talento local, 31 escuelas de baile, 19 asociaciones de migrantes y nueve tributos internacionales.

Igual ha resaltado que "Santander cuenta con artistas, escuelas y colectivos con mucho talento y este festival les ofrece un escaparate para mostrar su trabajo ante un público muy amplio".

Por otro lado, la vertiente gastronómica ofrecerá especialidades de países como Perú, Argentina, Italia, España o Francia, junto a propuestas de las asociaciones de migrantes de Santander, que dispondrán de una jaima propia.

El festival concluirá el 6 de septiembre con actividades como la merienda multicultural de las asociaciones de migrantes y el desfile de trajes típicos.

"Tenemos por delante 28 días para disfrutar de la música, la gastronomía y las tradiciones de diferentes lugares del mundo, pero también para encontrarnos, conocernos mejor y seguir haciendo de Santander una ciudad abierta y acogedora", ha concluido Igual.