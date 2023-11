Zuloaga acusa al PP de querer implantar "servicios premium" y Buruaga responde: "Premium el de Puigdemont"

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha criticado nuevamente este lunes en el Pleno del Parlamento regional el acuerdo entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, y lo ha hecho durante una respuesta a preguntas del PSOE en las que acusaba a los 'populares' de querer implantar "servicios premium" en la comunidad para "quienes más tienen".

"Premium el de Puigdemont". "Aquí el único servicio premium es el que Pedro Sánchez le ha hecho al independentismo y el único business el que han hecho Junts y un prófugo de la justicia a costa de la igualdad, de los impuestos y de la dignidad de todos los españoles", ha sentenciado la presidenta.

La amnistía ha estado presente a lo largo de toda la sesión plenaria, ya que varios diputados y consejeros han criticado la amnistía aprovechando sus intervenciones.

La presidenta lo ha hecho en una réplica al portavoz del PSC-PSOE y diputado Pablo Zuloaga, que le ha preguntado "los motivos por los que se pretende implantar servicios premiun, de dos velocidades".

Buruaga ha cuestionado "cómo se atreve" a hablar de servicios premium y de business "con la infamia que acaban de perpetrar" para "comprar la Presidencia del Gobierno con los impuestos de todos los españoles", firmando acuerdos que "privilegian a unas regiones frente a otras, rompen el principio de igualdad de los españoles y dejan a Cantabria en la cuneta y a los cántabros como ciudadanos de segunda".

Y es que Zuloaga ha acusado al Gobierno cántabro de defender "políticas premium" como una sanidad "business", en alusión a la polémica generada por el consejero de Salud, César Pascual, cuando habló del copago como solución a las listas de espera, aunque aclaró que no pretendía implantarlo.

"No ha habido y no va a haber copago mientras gobierne el PP. Estamos totalmente en contra", porque "sería profundamente injusto y un repago", ha insistido Buruaga, criticando que los socialistas sigan "con la matraca" pese a que el consejero ya lo aclaró.

Sin embargo, Zuloaga insiste en que el PP "no ve pacientes, ve clientes", y también ha criticado las becas que se plantean para los alumnos que estudien Bachiller en centros privados o las ayudas para personas dependientes para acceder a residencias privadas mientras no se les concede plaza concertada, lo que entiende como elegir centro "a la carta".

"CRACK DEL 26"

Además, ha vaticinado que la reforma fiscal con la que se ingresarán 90 millones de euros menos procedentes de los impuestos dejará las arcas de Cantabria en una situación "verdaderamente compleja" a partir de 2026, por lo que ha pedido que la "reconsideren" y "eviten el crack del 26 que están diseñando".

Mientras, Buruaga ha respondido que las becas para Bachiller en centros privados son para atender a casos particulares de familias que no se benefician de conciertos, con el objetivo de "avanzar en la igualdad de oportunidades; eso que ustedes antes de que se traicionaran a ustedes mismos era tan socialista y tan progresista".

Además de la presidenta también ha aludido a la amnistía el consejero de Salud, César Pascual, cuando el PSOE le ha acusado de querer implantar el copago, pero el 'popular' ha respondido que defiende una sanidad pública y gratuita porque así lo recoge la Constitución española que el PP "respeta". "¿Pueden ustedes decir lo mismo?", ha apostillado.

También, en el debate de una iniciativa presentada por el PSOE para pedir que se publiquen las listas de espera hospitalarias que han dejado de volcarse en la web, Vox ha votado a favor argumentando la diputada Natividad Pérez que la ley -en este caso la de transparencia- "hay que cumplirla", y ha trasladado a los socialistas que "le podían decir a Sánchez que la cumpla también".

CRÍTICAS AL ACUERDO PRESUPUESTARIO CON EL PRC

Por su parte, la portavoz del grupo, Leticia Díaz, ha vuelto a afear este lunes en el Pleno a Buruaga el acuerdo suscrito con el PRC para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2024.

A juicio de Díaz, este acuerdo presupuestario supone una renuncia al proyecto de cambio que prometió el PP y "tragar sin rechistar" con el programa regionalista.

Buruaga ha negado las acusaciones y ha insistido que lo suscrito con el PRC es un "acuerdo puntual para una ley concreta" -la de Presupuestos- basado en las "coincidencias programáticas" de ambos partidos y que "no supone renunciar" a ningún compromiso.

Ante el "soniquete" de Vox acusando al PP de "hacer los mismo" que el anterior Gobierno, Buruaga ha preguntado a Díaz si es "lo mismo subir impuestos" que "impulsar la mayor bajada de impuestos de la historia" de Cantabria o si es igual aumentar las cargas burocráticas que reducirlas.

Y ha añadido que Vox "podría haberse a ese acuerdo" pero ha "optado por el no por el no" y por "autoexcluirse" presentando una enmienda a la totalidad.

La presidenta cree que Vox "niega el cambio porque no forma parte de él" y "no ha aceptado" que el PP optara por un Gobierno en solitario para llevar a cabo un cambio "sereno, moderado, sin ruidos ni sobresaltos y sin extremismos".

Buruaga cree que esa oposición de la portavoz de Vox se debe únicamente a que no puede ser consejera y formar parte del Gobierno, pero ha advertido al partido que si sigue con esa actitud "se va a quedar a solo con el PSOE", "compartiendo argumentario y dando aliento al peor enemigo de España", en alusión a Pedro Sánchez.

CONCERTACIÓN DEL BACHILLERATO

Buruaga ha respondido a las críticas de PSOE y Vox pero también lo han hecho durante el Pleno consejeros del Gobierno sobre cuestiones más concretas.

Por ejemplo, el PSOE ha vuelto a acusar al Ejecutivo de "ir de la mano" con Vox en materia educativa y como ejemplo ha puesto las becas para estudiar Bachillerato en la concertada aprobadas por ambos recientemente en la Cámara, lo que para los socialistas supone una "concertación encubierta del Bachillerato".

Sin embargo, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha reiterado que no va a un sistema general de concertación de Bachillerato.

Pese a ello, tanto la presidenta como el consejero han aclarado que no es una novedad en Cantabria pues existen casos desde que se asumieron las competencias educativas en 1998 y los ha habido con el PSOE, con el PRC y con el PP "y los va a seguir habiendo" porque son "necesarios" ya que la red pública "no es suficiente en determinadas ocasiones y, sobre todo, en determinadas zonas geográficas" para atender toda la demanda que hay.

Concretamente, ha recordado que hay tres centros privados de Cantabria que tienen el Bachillerato concertado.

Además, Silva ha asegurado que hay más de 300 alumnos en Cantabria que cursan Bachillerato en centros privados y concertados que están becados, no por el Gobierno regional sino por el Ejecutivo central. "Si lo hace el Ministerio y no está mal, ¿no estará mal porque lo haga Cantabria. No seré yo quien diga que dependiendo de quién lo haga está bien o está mal", ha preguntado.

El consejero ha aprovechado su intervención para exponer datos que revelan la realidad de Cantabria respecto al Bachillerato, que en el curso pasado fue cursado por 8.518 alumnos, de los que 7.135 --el 82%-- lo hicieron en centros de la red pública y 1.383, el 17%, en la privada-concertada.

De estos últimos 437 en esos tres centros concertados --distribuidos en 14 clases-- y 946 en centros privados.

El consejero cree que las decisiones se deben tomar en función de estos datos y de la realidad "empírica" de Cantabria y no en función de "ideas preconcebidas o estereotipadas", como, a su juicio, hace el PSOE.

"No soy tan de blancos o de negros. La vida es de grises", ha dicho Silva, que ha vuelto a garantizar que "no va a romper ni poner en riesgo" los "equilibrios" que rigen del sistema educativo de Cantabria entre la pública y la concertada ni se va a mejorar una red "a costa de la otra".