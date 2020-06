Zuloaga se reserva su opinión sobre el proyecto de Okuda en el Faro de Ajo

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Cantabria y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, ha preferido este jueves reservarse su opinión sobre el proyecto del faro de Ajo, en el que colaboran el Ayuntamiento de Bareyo, el Gobierno regional y la Autoridad Portuaria, y mediante el que el artista Okuda San Miguel pintará esta estructura con sus características formas y colores.

"Como consejero de Cultura no he entrado en la decisión ni en la propuesta y, por tanto, me reservo mi opinión", ha respondido Zuloaga a preguntas de la prensa acerca de su opinión sobre este proyecto, que ha recibido numerosas críticas de ciudadanos, algunos partidos políticos y otros artistas de la región, que han manifestado su incomprensión por querer intervenir de esa forma en un elemento cultural y patrimonial.

Además, ha destacado que la iniciativa ha sido promovida por el Ayuntamiento de Bareyo y cuenta con el apoyo del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, las Consejerías de Turismo e Industria del Gobierno de Cantabria y la Autoridad Portuaria, que serán quienes la financien --su presupuesto es de 75.000 euros--.

En este sentido, ha derivado la responsabilidad al Consistorio de Bareyo: "el Ayuntamiento habrá previsto cuáles son las ideas o las previsiones que les llevan a tomar una decisión como ésta y el objetivo que tienen con ella".

En concreto, el proyecto, que se presentó la semana pasada, consiste en convertir el faro de Ajo en una estructura multicolor con 72 colores y diferentes iconos característicos del artista contemporáneo Okuda, que tiene previsto comenzar a mediados de julio.