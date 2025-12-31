Unos 1.000 vehículos de la rave permanecen en las inmediaciones de Férez ante una atenta vigilancia de la Guardia Civil

Alrededor de 1.000 vehículos se han desplazado a la localidad. - EUROPA PRESS

ALBACETE, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La caravana de la rave interceptada en la madrugada de este miércoles en el municipio de Tobarra se ha desplazado a las inmediaciones de la localidad de Férez causando algunos problemas de tráfico y embotellando las vías de acceso al municipio.

Así lo han informado fuentes de la Guardia Civil de Albacete consultadas por Europa Press que han trasladado que, a pesar de la afluencia de vehículos, por el momento aún es posible acceder al municipio gracias al operativo desplegado.

Sin embargo, apuntan a los crecientes problemas ante la afluencia de "alrededor de unos 1.000 vehículos", mientras el operativo trata de impedir que se instalen en algún punto.

DESDE EL AYUNTAMIENTO DUDAN QUE ABANDONEN LA ZONA

De su lado, el alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, ha señalado que los vecinos del municipio se inquietaron en un primer momento "alrededor de las 2.00 de la madrugada" cuando comenzaron a llegar los primeros vehículos, causando "un poco de alarma".

Sin embargo, ha invitado a la calma, señalando que "de momento" no se han producido "problemas de verdad con nadie". En este sentido, ha descartado que se hayan producido tensiones en el municipio con el operativo de la Guardia Civil.

El primer edil del municipio ha señalado que muchos de los vehículos se han estacionado en "la carretera de Híjar" dando por sentado que permanecerán en el entorno del municipio para celebrar su rave. "Por lo que yo he visto no creo que se vayan hoy", ha señalado el primer edil.