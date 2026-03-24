Las 180 mejores raquetas del mundo llegarán a Toledo para participar en el IV Internacional de España de Parabádminton

Presentación del IV Internacional de España de Parabádminton. - JCCM

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este martes se ha presentado la cuarta edición del Internacional de España de Parabádminton 2026, un torneo que tendrá lugar en el Complejo Deportivo Rafael del Pino de Toledo entre los días 25 y 29 de marzo y que reunirá a las 180 "mejores" raquetas del mundo, en una de las citas más relevantes del calendario internacional de este deporte inclusivo.

La presentación ha contado con la participación del presidente de la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha, Daniel Sánchez; el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano; el vicepresidente de la Diputación y diputado de Bienestar Social, Daniel Arias; el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi; así como el director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, Carlos Yuste.

El presidente de la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha, Daniel Sánchez, ha subrayado en rueda de prensa que el campeonato se trata de una competición "del máximo nivel internacional", que contará con más de 180 participantes provenientes "de todos los continentes del mundo".

Sánchez ha puesto en valor el trabajo realizado desde las entidades que "han hecho posible" este campeonato, agradeciendo la labor de la Junta de Castilla-La Mancha, la de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Federación Española de Bádminton, además de la colaboración del Ayuntamiento de Toledo y la Diputación, quienes han confiado en un proyecto que está "muy ligado" al trabajo que se realiza desde el Centro de Tecnificación del Polideportivo Rafael del Pino.

En este sentido, el presidente ha señalado que lo que podrá verse durante estos días "es el reflejo del trabajo diario y constante que tiene la instalación", permitiendo disfrutar de miércoles a domingo de partidos con campeones del mundo, campeones paralímpicos y europeos.

EJEMPLO DE ESFUERZO Y SACRIFICIO

De su lado, el concejal de Deportes, Rubén Lozano, ha explicado que este campeonato se enmarca en el reto "apasionante" de traer a Toledo a la élite del deporte inclusivo y ver cómo para muchas personas, el deporte se convierte en ese "nexo y esa conexión para afrontar la vida, para superarse, para encontrar nuevos retos".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Toledo y diputado de Bienestar Social, Daniel Arias, ha descrito al deporte como un ejemplo "de superación, de esfuerzo, de sacrificio, incluso a veces de sufrimiento", añadiendo que en el caso de las personas con discapacidad, este ejemplo "es aún mayor".

Un mensaje, el que mandan estos deportistas, que sirve "para todos los ámbitos de la sociedad" y que enseña a los jóvenes que "el medio para conseguir las cosas es el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo y el tesón", ha concluido el vicepresidente.

UN TORNEO DE NIVEL "MÁXIMO"

El presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, ha indicado que el Internacional de España es un torneo "al más alto nivel", colocándolo solo "por debajo de los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo". Asimismo, Azurmendi ha aseverado que "no sabe" si la gente de Toledo es consciente de "la calidad" de la instalación Rafael del Pino, la cual se encuentra también "al más alto nivel del deporte".

Por último, ha tenido la palabra el director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, Carlos Yuste, quien ha agradecido la apuesta de la Federación Española de Bádminton por albergar en Castilla-La Mancha un torneo "tan importante", recalcando que para la región el deporte inclusivo "no es un complemento, todo lo contrario, es una prioridad". De manera que el acceso a la práctica deportiva pueda ser para "todas las personas, tengan las características que tengan", ha asegurado.

Yuste ha expuesto que desde 2019 el Gobierno Regional ha destinado más de 2,7 millones de euros al deporte para personas con discapacidad, destacando que de esa inversión, 308.000 euros "han sido dirigidos específicamente a deportistas con discapacidad", con "más de 300 deportistas" que se han beneficiado gracias a este apoyo económico.

MAYA Y MANUEL

Los jugadores de la selección española de parabádminton, Maya Alcaide y Manuel Serrano, han contado a preguntas de los medios, sus sensaciones ante un torneo que contará con algunos de los mejores deportistas de élite, incluyendo campeones del mundo y olímpicos entre sus posibles rivales.

Alcaide ha explicado que espera "dar su máximo potencial", en un torneo que le hace "mucha ilusión", ya que se realiza en el centro donde ella entrena "todos los días de lunes a viernes", un polideportivo que ya es como su "segunda casa".

La deportista, que consiguió la plata en el Internacional de Vitoria, en doble mixto junto a su compañero, hace tan solo una semana, lleva jugando desde hace un año y medio y opta a lograr en esta ocasión la plata o incluso el oro.

Serrano, es también miembro de la selección española y aunque lleva "poco tiempo" en el mundo del bádminton, afronta el torneo como "un incentivo" para él y "una motivación de seguir adelante y progresar", ha argumentado.